Legendarni Pacquiao znova v ring

Manny Pacquiao, ki bo decembra dopolnil 40 let in doma na Filipinih opravlja politično funkcijo senatorja ter se ga omenja kot naslednika filipinskega predsednika Rodriga Duterteja, je vrnitev v ring potrdil na novinarski konferenci v New Yorku. Filipinska boksarska legenda, ki je pred dvema letoma prvič napovedal boksarsko upokojitev, je julija prišel do 60. zmage v 23-letni karieri, od tega jih je 39 dosegel z nokavtom, ko je v boju za naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji WBA v malezijskem Kuala Lumpurju zaustavil svetovnega prvaka Argentinca Lucasa Matthyssa. "Pacman" ima v profesionalni karieri ob 60 zmagah še sedem porazov in dva remija. "Pogrešal sem boje v Las Vegasu, ki je bil od nekdaj moj drugi dom," je ameriškim gostiteljem polaskal Filipinec, ki je na Filipinih ustvaril kariero tudi v zabavni in filmski industriji ter je pripadnik oboroženih sil kot rezervni častnik. Pacquiao velja za edinega boksarja na svetu, ki ima naslove svetovnega prvaka v osmih različnih težavnostnih kategorijah. Njegov ameriški tekmec Adrien Broner je v 38 profesionalnih dvobojih zbral 33 zmag, 24 z nokavtom, ter tri poraza in remi. Na novinarski konferenci pa je napovedal, da bo Filipinca poslal nazaj v stalno upokojitev, brez šampionskega pasu.