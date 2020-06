Legendarni Roberto Duran okužen s koronavirusom

Roberta Durana so v bolnišnico pripeljali, ker je kazal znake respiratorne bolezni, njegov sin pa je kasneje potrdil, da so testi pokazali okužbo z virusom SARS-CoV-2. Legendarni panamski boksar je v svoji profesionalni karieri opravil 119 dvobojev od svojega 16. do 50. leta starosti. Dobil je 103 obračune, 70 po nokavtu, s čimer si je prislužil vzdevek "kamnite roke". V zgodovino se bodo zapisali predvsem njegovi trije dvoboji z Rayem Leonardom.