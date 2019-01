Legendarni Roy Jones: Bronner boksa kot Mayweather, lahko premaga Pac Mana

Koliko 'boksa' je še ostalo v Mannyju Pacquiau ? To je vprašanje, ki si ga pred borbo (v noči na nedeljo si jo boste lahko v živo ogledali na VOYO ) proti Andrienu Bronerju zastavljajo tako boksarski strokovnjaki kot navdušenci. Filipinca, ki je decembra dopolnil 40 let, so številni že večkrat odpisali, še posebej po porazu proti Avstralcu Jeffu Hornu . A sloviti Pac Man je kritike hitro utišal. Z odlično predstavo je zaustavil Argentinca Lucasa Martina Matthysseja in osvojil naslov svetovnega prvaka velterske kategorije po različici WBA. Omenjeni šampionski pas bo zdaj branil proti nevarnemu Bronerju (33 zmag, trije porazi, ena neodločena borba). 29-letni Američan sicer v zadnjih letih ni bil najbolj uspešen (v zadnjih šestih borbah je slavil le trikrat, doživel dva poraza, ena borba se je končala neodločeno), a boksarski poznavalci verjamejo, da je lahko Pacquiau nevaren predvsem zaradi sloga borbe, ki ga goji.

Pacquiao bo v Las Vegasu prvič stopil v ring v svojem petem življenjskem desetletju. Njegova profesionalna boksarska kariera traja že kar 24 let, doslej pa je vknjižil 60 zmag (39 KO), sedem porazov in dve neodločeni borbi. Izkušnje bodo tako nedvomno na strani Filipinca, bo pa zanimivo videti, koliko posledic so dolga leta napornih treningov in borb pustila na njegovem telesu. A sloviti Roy Jones mlajši je prepričan, da v obračunu z Bronerjem leta ne bodo igrala ključne vloge. "Broner ga lahko spravi v težave. Ne zaradi Pacquiaovih let, ampak zaradi njegovega sloga borbe. Broner boksa na enak način kot Mayweather in Mayweather je Pacquiaa premagal z lahkoto. Bronerju lahko uspe enako," je optimistično napovedal nekdanji svetovni prvak v srednji, supersrednji, poltežki in težki kategoriji, ki zdaj svoje znanje deli v vlogi strokovnega komentatorja. Floyd Mayweather je Pacquiaa, v najbolj dobičkonosnem boksarskem obračunu v zgodovini, leta 2015 ugnal po soglasni sodniški odločitvi.



Jones sicer priznava, da bo imel Pacquiao veliko prednost zaradi svojih izkušenj. "Seveda ima Pacquiao več možnosti za zmago, zaradi svojega boksarskega razumevanja, znanja. Ni pomembno, koliko si star. Pomembneje je, kako znaš svoje znanje unovčiti. Tudi Broner je odličen borec. Mora se dokazati proti Pacquiau. To je lepa priložnost, da dokaže, kako dober je," je zaključil 50-letni Američan.