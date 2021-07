Lemmy Krušič se bori za prvo slovensko zmago v organizaciji KSW

Lemmy Krušič pred borbo z Martinikom: David je super, toda moram ga uničiti

"Mislim, da David ne bo posebej nevaren, saj bomo uresničili našo taktiko in superiornost. Lahko se mu le zahvalim za to, da je sprejel borbo, saj vse ostale glasne p****, s katerimi smo se pogovarjali, niso vzele borbe," je v pogovoru s poljskimi mediji pred borbo povedal Lemmy Krušič, ki se bo boril s Čehom Davidom Martinikom. Šlo bo za prvo borbo večera, ki je ne gre zamuditi (prenos na VOYO v soboto ob 20. uri). "Sprva sem bil malce frustriran, saj sem si želel višjerangiranega nasprotnika, toda v redu: David je super, spoštujem ga, toda moram ga uničiti," je še dodal 32-letnik v bantamski kategoriji.

"Vloga favorita ali nefavorita me ne zanima. Vedno sem nefavorit, toda nato se kletka zapre in začne se vojna. Vsi razumejo, kaj prinašam na mizo. Nasilje, silo, to je MMA. Tudi če je on favorit, me sploh ne zanima. Tisto, kar šteje, se bo zgodilo v soboto," je še dodal Krušič.

"S svojo ženo sem med pandemijo veliko seksal. Stopnja testosterona se je tako dvignila. Ni težave. To pandemijo sem res dobro izkoristil. Trdo sem treniral, raven testosterona je visoka. Brez težav," je bil odgovor prešerno razpoloženega Ljubljančana na vprašanje, ali mu je pandemija covida-19 pokvarila načrte pri pripravi na borbo.

Krušič je priprave na borbo v prestižni evropski organizaciji KSW vzel skrajno resno, priprave je skušal opraviti čim bolj osredotočeno. "Zdaj že dva meseca in pol nisem videl svoje žene. Niso le moje mišice velike, predstavljajte si šele moja j**ca. Ko se vrnem domov, bova z ženo najverjetneje naredila novega otroka," je malce v šali malce zares dejal Krušič in pošteno nasmejal zbrane novinarje v Varšavi.