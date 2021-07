Lemmy po porazu v prvi rundi: Večkrat me je zadel v zatilje, moja ekipa se bo pritožila

"Žal se ni izšlo po načrtih. Pričakovali smo boljši izid, torej zmago. Taktika je bila super pripravljena, žal se ni obnesla. Ko sva se obračala, mi je na podlagi spodrsnilo in sem padel naprej z glavo, in tisti udarec, ki sem ga dobil, sem dobil naravnost v zatilje in mi je pač vzel noge. Nato nisem več čutil nog, hotel sem braniti, poskušal sem z rokami vleči naprej," je situacijo v prvi rundi, ko je izgubil tla pod nogami, opisal ljubljanski borec Lemmy Krušič.

"Sledilo je še par udarcev: na posnetku se vidi več udarcev, po osem, devet, deset, ne vem točnega števila, ampak veliko jih je bilo zadanih točno v zatilje. Imam tudi sliko, danes imam tri buške na tem delu, kjer me sploh ne bi smel noben udariti," je še potarnal Krušič, ki je že med borbo sodniku sporočil, da ga je Martinik premagal na nedovoljen način. Tudi zato nam je še iz Varšave sporočil, da se bo njegov tabor pritožil na odločitev glavnega sodnika.

"Moj tabor se bo v ponedeljek pritožil, mogoče bi lahko prišlo do novega spopada. Bomo videli, sicer pa gremo naprej. Nima veze, nisem imel nobenega pritiska pred borbo in tudi zdaj ga nimam. Počutim se dobro," je zaključil Krušič. Ta se je še drugič boril pod okriljem organizacije KSW in ostal brez zmage. Na splošno KSW ni usojen slovenskim borcem, saj tem še ni uspelo okusiti slasti zmage v tem tekmovanju. Do sedaj so se opekli Krušič (dvakrat), Marko Drmonjič, Bojan Kosednar, Uroš Jurišić in Monika Kučinič.