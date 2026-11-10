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Borilni športi

Lepo priznanje za MMA Zvezo Slovenije

Tbilisi, 10. 11. 2026 15.28 pred 8 urami 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Boris Španjol

Na uradni podelitvi nagrad IMMAF Awards, ki je potekala v okviru Svetovnega prvenstva v mešanih borilnih veščinah v Tbilisiju v Gruziji, je MMA Zveza Slovenije prejela nagrado za razvoj trenerskega kadra.

MMA Zveza Slovenije je iz rok svetovne krovne organizacije IMMAF prejela nagrado IMMAF Coach Development Award, ki se podeljuje nacionalnim zvezam za napredek, predanost ter postavitev novih standardov pri izobraževanju trenerskega kadra.

"Prejeta nagrada na svetovnem prvenstvu v Tbilisiju pripada vsakemu slovenskemu trenerju posebej. Pripada vsem tistim, ki zjutraj prvi odprejo dvorano in zvečer zadnji ugasnejo luči, ter z lastnim zgledom učijo mlade borce discipline, spoštovanja in borbenosti. Hvala vsem klubom, trenerjem, borcem in podpornikom, ki verjamete v našo skupno pot," so pri zvezi zapisali na uradni spletni strani.

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MMA Zveza Slovenije nagrada

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