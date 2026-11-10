Lepo priznanje za MMA Zvezo Slovenije

MMA Zveza Slovenije je iz rok svetovne krovne organizacije IMMAF prejela nagrado IMMAF Coach Development Award, ki se podeljuje nacionalnim zvezam za napredek, predanost ter postavitev novih standardov pri izobraževanju trenerskega kadra.

"Prejeta nagrada na svetovnem prvenstvu v Tbilisiju pripada vsakemu slovenskemu trenerju posebej. Pripada vsem tistim, ki zjutraj prvi odprejo dvorano in zvečer zadnji ugasnejo luči, ter z lastnim zgledom učijo mlade borce discipline, spoštovanja in borbenosti. Hvala vsem klubom, trenerjem, borcem in podpornikom, ki verjamete v našo skupno pot," so pri zvezi zapisali na uradni spletni strani.