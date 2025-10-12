Svetli način
Borilni športi

Leški tudi po sezoni premora še vedno ni odločena, kako naprej

Ljubljana, 12. 10. 2025 08.35 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški se tudi po sezoni premora ni odločila, kako bo nadaljevala športno pot. Načrtov za leto 2026 še ni, je ob robu rednega usposabljanja športne enote Slovenske vojske v Vipavi za STA povedala 28-letna tekmovalka.

Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški na sprejemu olimpijcev
Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški na sprejemu olimpijcev FOTO: Damjan Žibert

"Še vedno nisem povsem odločena, kako naprej, a redno ostajam v stiku z judom. Treniram po prilagojenem programu," je o načrtih za prihodnje leto dejala Koprčanka Andreja Leški, ki je lani v Parizu osvojila olimpijsko zlato v kategoriji do 63 kg. In dodala: "Ko bom vedela več, boste to izvedeli vsi."

Vse kaže, da je tekmovalka, ki je osvojila tudi dve kolajni na svetovnih in tri na evropskih prvenstvih, vsaj trenutno v športu našla tudi drugo zadovoljstvo. "Na treningih pomagam trenerjem. So pa ljudje, ki se obračajo name z vabili, prošnjami ... Pomagam mladim z motivacijskimi govori, za druge sem vzornica, kar je za šport in družbo seveda dobro."

V vlogi trenerke se Andreja Leški vsaj trenutno ne vidi. "Tega nisem imela nikoli na seznamu želja. Seveda pa imam ogromno znanja in izkušenj, s katerimi lahko komu tudi pomagam."

Andreja Leški po zmagi nad Prisco Awiti Alcaraz
Andreja Leški po zmagi nad Prisco Awiti Alcaraz FOTO: Profimedia

Kako bo s tekmovanji naprej, ostaja nejasno. Tekmovalka pa je že pred časom povedala, da bi si morala za ponovna tekmovanja najprej izbrati cilj, ki ga želi doseči. "To ti da motivacijo. Ko si postaviš izziv, za to delaš. Uživam tudi brez tekmovanj, ne potrebujem dokazovanja. Vem tudi, da bom zgolj rezultatsko gledano težko našla motivacijo, saj sem največji cilj že dosegla."

V pogovoru se olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kg ni pozabila zahvaliti Slovenski vojski za podporo v zadnjih letih. "Ne znam si predstavljati, kako bi se razvila moja športna pot, če mi vojska tega ne bi omogočila. Z rezultati se odprejo tudi druge poti, za potencialno uspešne športnike pa je še kako pomembno, da se jim zagotovi socialna varnost in omogočijo treningi. Sama sem zaradi tega zelo hvaležna."

Zlata olimpijka je leta 2021 že diplomirala na ekonomski fakulteti, nove izzive pa je našla prav v nadaljevanju šolanja. Navaja pa se tudi na življenje brez kamer in mikrofonov. "Zame je bil ta odmik izziv, ko greš ven iz ritma dveh treningov na dan, priprav in potovanj."

