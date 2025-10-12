Leški tudi po sezoni premora še vedno ni odločena, kako naprej

"Še vedno nisem povsem odločena, kako naprej, a redno ostajam v stiku z judom. Treniram po prilagojenem programu," je o načrtih za prihodnje leto dejala Koprčanka Andreja Leški, ki je lani v Parizu osvojila olimpijsko zlato v kategoriji do 63 kg. In dodala: "Ko bom vedela več, boste to izvedeli vsi."

Vse kaže, da je tekmovalka, ki je osvojila tudi dve kolajni na svetovnih in tri na evropskih prvenstvih, vsaj trenutno v športu našla tudi drugo zadovoljstvo. "Na treningih pomagam trenerjem. So pa ljudje, ki se obračajo name z vabili, prošnjami ... Pomagam mladim z motivacijskimi govori, za druge sem vzornica, kar je za šport in družbo seveda dobro."

V vlogi trenerke se Andreja Leški vsaj trenutno ne vidi. "Tega nisem imela nikoli na seznamu želja. Seveda pa imam ogromno znanja in izkušenj, s katerimi lahko komu tudi pomagam."