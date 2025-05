Leškijeva brez nastopa na SP: Čas je za premor in iskanje novih motivov

"Zlata olimpijska kolajna je bila izpolnitev mojih športnih sanj in hkrati zaključek izjemno zahtevnega, a lepega življenjskega poglavja. Po vseh letih življenja na tatamiju, odrekanj, pritiskov in strogo načrtovanega športnega režima, čutim, da potrebujem čas zase, za razmislek, premor in iskanje novih motivov," je svojo odločitev pojasnila tekmovalka.

Nekdanja evropska prvakinja in nosilka dveh srebrnih kolajn s SP si želi predvsem zadihati: "Brez obremenitev z razmišljanjem o prihodnosti in izzivih, ki so pred menoj. Prvo leto novega olimpijskega ciklusa mi omogoča, da si ta čas vzamem brez občutka krivde ali hitenja."