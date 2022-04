Leškijeva izgubila že v drugem krogu, Pogačnikova se bo borila za bron

Za aktualno svetovno podprvakinjo Andrejo Leški to ni bil najboljši dan. V prvem krogu je bila prosta, v drugem pa je morala priznati premoč britanski borki Gemmi Howell , ki jo je po dobrih treh minutah borbe vrgla za wazaari in prednost zadržala do konca borbe.

V kategoriji do 70 kilogramov je Slovenijo zastopala Anka Pogačnik, ki je v prvem krogu premagala Turkinjo Fidan Ogel. Sprva sta obe borki prejeli po dve kazni, po skoraj dveh minutah in pol borbe pa je Kranjčanka uspešno izvedla tehniko vzvoda in nasprotnico prisilila v predajo. V drugem krogu se je Pogačnikova pomerila s Poljakinjo Katarzyno Sobierajsko in jo 13 sekund pred koncem rednega dela lepo vrgla na kraljico tehnik uchi mato. V četrtfinalu je Kranjčanjki nasproti stala aktualna evropska prvakinja Sanne Van Dijke. Dobitnica bronaste olimpijske medalje iz Tokia je nadzorovala potek srečanja in Slovenka je že zaostajala dve kazni, ko jo je Nizozemka z bočnim metom vrgla na ippon. V repasažu pa se je Pogačnikova pomerila z Britanko Kelly Petersen Pollard. Po 45 sekundah je Slovenki uspela nožna tehnika s katero si je prislužila wazaari. Pogačnikova je bila kljub vodstvu aktivnejša od tekmice in je borbo pametno pripeljala do konca ter si tako zagotovila borbo za bronasto odličje.

Med moškimi do 73 kilogramov je za zgodnje presenečenje poskrbel 24-letni Martin Hojak, ki se je v drugem krogu pomeril z olimpijskim prvakom iz leta 2016 Fabiom Basilejem in ga prepričljivo premagal. Hojak je že po 50 sekundah borbe Basileja lepo vrgel na moderno varianto tehnike tani otoshi, po nekaj manj kot treh minutah pa je Italijana med poskusom vstajanja obrnil na hrbet in prijel v končni prijem, kjer ga je za zmago zadržal nadaljnih deset sekund.