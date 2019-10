Leta so le številka: Mike Tyson gibčen (skoraj) kot v starih časih

Najnovejši posnetki Mika Tysona so hitro obkrožili svet. Legendarni boksar, ki je v zadnjem času polnil časopisne stolpce z začetkom pridelovanja konoplje, priznal pa je tudi, da je v času aktivne goljufal na dopinških preizkusih , je več kot očitno v odlični psihofizični formi.

Z enim od prijateljev naj bi sicer po lastnih besedah pokadil za 40.000 dolarjev (36.109 evrov) marihuane na mesec, tokrat pa je borcema MMA oblečen v kavbojke pokazal nekaj izjemnih gibov. Ko je videl, da mu vsega skupaj ne bo uspelo razložiti z besedami, je slekel jakno in pri 53 letih "zavrtel čas nazaj", ko je bil "Iron Mike" (Železni Mike) strah in trepet nasprotnikov v boksarskih ringih.

Joshua: Tyson bi me pretepel

Še vedno najmlajši prvak težke kategorije vseh časov, to mu je pri 20 letih uspelo z zmago nad Trevorjem Berbickom, je od 50 zmag v karieri 44-krat slavil z nokavtom, njegova kariera pa je krenila navzdol po šokantnem porazu proti Jamesu "Busterju" Douglasu leta 1990. Tri leta je tudi preživel v zaporu, v letih 1996 in 1997 pa se je v dveh odmevnih borbah pomeril z Evanderjem Holyfieldom.

"Mike Tyson bi me pretepel," je v enem od intervjujev za otoške medije leta 2017 priznal tudi nedavno poraženi prvak težke kategorije Britanec Anthony Joshua. "Ni načina, na katerega bi se lahko spopadel s tistim tipom. Vzeli bi le tisti ček ... Veste tisto, ko sem proti (Vladimirju) Kličku v tisti šesti rundi simuliral? Šalim se. Simuliral bi proti Tysonu. Bil je zver. Vse pohvale in spoštovanje izkazujem Tysonu. Četudi je že v petdesetih letih, se ga še vedno spominjam kot mladega, mladega 21-letnika."