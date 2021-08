Lewis in Gane se bosta pomerila za naslov začasnega prvaka v težki kategoriji

V vseameriškem ženskem dvoboju se bosta pomerili Tecia Torres in Angela Hill, ki bi se morali boriti že decembra lani, a je njuna borba zaradi pozitivnega testa Hillove takrat odpadla. Torresova in Hillova sta se sicer pomerili že leta 2015, in sicer na dogodku UFC 188, ko je po soglasni sodniški odločitvi slavila Torresova. Za Hillovo bo to že 18. borba v UFC-jevi slamnati kategoriji, kar je največ v zgodovini organizacije.

Glavni del borilnega spektakla pa bosta odprla Kitajec Song Jadong in Američan Casey Kenney. Mladi Jadong ima pri 23 letih že prav toliko profesionalnih borb, od tega sedem v organizaciji UFC, kar je enako kot njegov sedem let starejši nasprotnik Kenney. Jadong je v omenjenih sedmih borbah doživel le en poraz, Kenney pa dva. Oba borca sta svojo zadnjo borbo izgubila po sodniški odločitvi.