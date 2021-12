Lewis uspaval Daukasa in postavil rekord v številu nokavtov

V borbi veteranov je bil precej boljši Cub Swanson , ki je Elkinsa od prve sekunde borbe zasledoval po ringu in mu zadajal udarce tako z rokami kot z nogami. Po zgolj dobrih dveh minutah je glavni sodnik Herb Dean videl dovolj in Darrena Elkinsa odrešil dodatne škode.

Carlos Diego Ferreira , ki je izgubil zadnji dve borbi, se je želel vrniti na zmagovalna pota proti nekdanjemu prvaku peresne in lahke organizacije KSW Mateuszu Gamrotu . Poljak je z dominantno rokoborbo nadzoroval borbo, v drugi rundi pa je po močnem kolenu v rebra Ferreira v bolečinah dal sodniku vedeti, da borbe ne more nadaljevati in Gamrot je vpisal še tretjo zaporedno zmago v UFC-ju. "Leto 2023 bo moje, boste videli, da bom predstavljal problem vsem borcem v tej diviziji," je dejal nekdanji prvak KSW -ja.

V tretji borbi je 29-letni Ricky Simón ves čas počasi obdeloval in sredi druge runde tudi nokavtiral deset let starejšega Raphaela Assunçãoa, ki je tako zabeležil že četrti zaporedni poraz v UFC-ju.

Amanda Lemos in Angela Hill sta nato prikazali zelo izenačeno borbo, ki jo je bolje začela 34-letna Brazilka in jo že v prvi rundi skoraj dokončala, a se je trdoživa nekdanja prvakinja Invicte Hillova vrnila v borbo in do konca prevzela pobudo. Sodniki na koncu niso bili soglasni, en je zmago pripisal Hillovi, dva pa Lemosovi, ki je tako vpisala še peto zaporedno zmago v organizaciji.

Predzadnja borba večera je ponudila odlično borbo karateista Stephena Thompsona in rokoborca Belala Muhammada. Muhammad je vse tri runde dominiral z dominantno rokoborbo in nadzorom tekmeca na tleh ter na koncu slavil še šesto zaporedno zmago (vmes je imel tudi eno borbo, ki se zaradi udarca v oko ni končala). Takoj po borbi pa je izzval kar aktualnega prvaka velterske kategorije Kamaruja Usmana.