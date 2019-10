Lindbergova o Emini mladosti: Prav lahko bi bila njena mama

"Stara sem dvakrat toliko kot Ema, prav lahko bi bila njena mama," v smehu pove Švedinja in nadaljuje: "Treniram dlje časa, kot je ona na tem svetu. Treniram namreč že 22 let, mislim, da je Ema stara 20. Med nama obstaja kar nekaj razlik. Jaz sem bolj izkušena, kar mi daje umirjenost, znanje o tem, česar sem zmožna. Po drugi strani je ona mlada, lačna zmag. To je dobro zanjo. Vem kako je, ko si star 20. Misliš, da lahko premagaš kogarkoli. Dober občutek, a vedno se najde kdo, ki te lahko porazi. Pričakujem, da bom v nedeljo jaz ta."

Svoje izkušnje namerava že v nedeljo obrniti v svojo prid. V svoji dolgoletni boksarski karieri je namreč v ring stopila tudi z večkratno svetovno prvakinjo Christino Hammer, po zahtevnih desetih rundah in seštevku točk pa borbo izgubila.

"Za menoj je že lepo število borb, veliko število najrazličnejših bork. Predvsem veliko, zahtevnih, izkušenih bork in prav v vsaki borbi sem tudi sama pridobila dragocene izkušnje. Vse to bom skušala izkoristiti nedeljo. Ni pomembno, kaj bo naredila, vse to sem v ringu že doživela. Mislim, da je nemogoče, da bi bilo kaj novega," je prepričana Lindbergova, ki se je na borbo pripravljala zadnjih deset tednov. Sicer zatrjuje, da njena forma ni odvisna od dolžine priprav, saj ves čas vzdržuje kondicijo in se ne poleni zlahka: "Vedno sem pripravljena, ves čas treniram za to. Ves čas sem v dobri formi, pripravljena na nove borbe. Priprave so bile dobre in upam, da bo to dovolj za borbo."

