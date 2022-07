Ljubitelji mešanih borilnih veščin, na VOYO prihaja Combate Global

Zbirka prenosov borilnih veščin na VOYO se širi. Že ta petek si boste od 21.00 dalje lahko ogledali prvi prenos borilnega dogodka ameriške organizacije mešanih borilnih veščin Combate Global. Gre za mlado organizacijo, ki jo je ustanovil eden izmed idejnih vodij slovitega UFC-ja, v njej pa se borijo večinoma mladi borci latinskoameriškega porekla.

Ameriški poslovnež Campbell McLaren je v devetdesetih pomagal ustanoviti in na noge postaviti danes največjo organizacijo mešanih borilnih veščin UFC, pred približno desetletjem pa se je vrnil v svet MMA-ja. Ustanovil je organizacijo Combate Americas, ki je dala možnost dokazovanja predvsem borcem iz špansko govorečih držav Južne in Severne Amerike. Marca 2021 se je organizacija razširila na ameriški trg in preimenovala v Combate Global, svoje delovanje pa ustalila v borilno vselej aktivnem Miamiju.

Že ta petek ob 21.00 si boste ljubitelji MMA-ja na VOYO lahko v živo ogledali prvi dogodek ameriške organizacije in sicer Combate Global 12, ko bo moč videti pet borb.

V Combate Global oz. še pred tem Combate Americas so se merili tudi nekateri nekdanji borci organizacije UFC kot so: Matt Hamill, Yaotzin Meza, Roman Salazar, Erik Perez in Jim Alers.

V glavni borbi večera se bosta pomerila prvorangirani borec lahke kategorije Enrique Gonzalez in petopostavljeni Angel Alvarez. Gonzalez, sicer znan pod vzdevkom 'Baby Bull', je kljub mladosti precej izkušenejši borec, saj se je v kletki profesionalno boril že šestnajstkrat, od tega šestkrat pod okriljem organizacije Combate. 23-letnik je pri tem zbral 12 zmag in štiri poraze, konec tedna pa bo niz zaporednih zmag želel podaljšati na pet. Njegov pet let starejši nasprotnik iz Kube pa se lahko pohvali z dejstvom, da poraza v profesionalni MMA-karieri še ne pozna.

icon-expand Angel Alvarez je marca letos premagal Daniela Sancheza FOTO: Fighting Spirit

Pri 28-ih letih se je t.i. 'Salsa King' profesionalno boril šele petkrat, a je zabeležil prav toliko zmag, dve od tega tudi pod okriljem Combateja. Kubanec se je lansko jesen pridružil sloviti ekipi Sanford MMA, kjer trenira pod budnim očesom Henrija Hoofta, Grega Jonesa in Kamija Barzinija, Gonzalez na drugi strani pa je že vrsto let del ekipe Valley Flow Striking, kjer med drugim trenira tudi UFC-jeva prvakinja Julianna Pena.

icon-expand Bo moštvenemu kolegu Julianne Pena uspelo zmagati v glavni borbi večera? FOTO: AP

Na Combate Global 12 bom videli tudi dve borbi v ženski konkurenci in sicer eno v slamnati kategoriji in eno v atomski kategoriji, ki je iz večjih organizacij nismo vajeni. Gre namreč za izjemno lahko kategorijo deklet do 105 funtov oziroma 47,6 kilograma. V tej kategoriji se bosta najprej pomerili 29-letna Američanka mehiških korenin Katherine Perez in pet let starejša rojakinja grških korenin Chisoula Koukouvetakis. Perezova v profesionalni karieri beleži dve zmagi in dva poraza, nazadnje pa se je merila v organizaciji Inivcta, Koukouvetakisova na drugi strani pa beleži tri zmage in en poraz, izgubila je namreč na svojem debiju med profesionalci. Druga ženska borba večera pa bo kot že rečeno potekala v slamnati kategoriji in sicer med šestorangirano borko Combat Globalove lestvice v atomski kategoriji Alitzel Mariscal in novinko v organizaciji Shanon Goughary. Mariscalova se že od začetka profesionalne kariere bori pod okriljem Combate Globala, kjer je najprej dve borbi dobila, nato pa dve izgubila. Precej izkušenejša od nje je Gougharyjeva, ki se je v profesionalni karieri borila že dvanajstkrat, pred tem pa tudi kar 17-krat kot amaterka. 36-letna Američanka ob tem sicer beleži le pet profesionalnih zmag, nazadnje pa je slavila pred skoraj natanko letom dni.

icon-expand Combate Global 12 FOTO: Fighting Spirit

Med obračunoma deklet se bosta v lahki kategoriji pomerila Mehičan Alfrego Ruelas in Italijan Simone Serra. Oba borca sta v profesionalni karieri zabeležila tri zmage in dva poraza, Ruelas je pri tem zmago in dva poraza zabeležil pod okriljem Combateja, Serra pa bo prvič nastopil onkraj Atlantika, saj se je do sedaj meril le na evropskih tleh, večinoma v Španiji kjer tudi živi in trenira.

icon-expand Alfrego Ruelas FOTO: Fighting Spirit

Prvi borilni dogodek Combate Globala, ki ga bomo prenašali na VOYO in posledično prva borba te organizacije, ki si jo boste lahko ogledali v živo pa bo v mušji kategoriji med Carlosom Puentejem Juniorjem in Rogerjem Blanquejem. Puente Junior ali 'El Rey' kot je njegov vzdevek, je v profesionalni karieri beleži šest zmag in sedem porazov, a je pri tem treba poudariti, da je trenutno v zelo slabem nizu šestih zaporednih porazov. Zadnje tri je doživel pod okriljem Combate Globala, nazadnje pa je klonil sredi aprila letos. Blanque na drugi strani se lahko pohvali s pozitivnim kariernim izidom štirih zmag in treh porazov, v Combatovo kletko pa se bo podal drugič v karieri, saj je v ameriški organizaciji debitiral lanskega septembra, a si je pri tem nesrečno poškodoval koleno in borbo posledično izgubil.

icon-expand Joey Ruquet in Carlos Puente Jr FOTO: Fighting Spirit

Čeprav je Combate Global manjša MMA organizacija, jih ni strah inovacij na področju relativno mladega športa. Combate kot verjetno prva organizacija namreč uporablja tako imenovani 'open scoring system', ki si ga mnogi ljubitelji borilnih veščin že dalj časa želijo videti v večjih organizacijah. To pomeni, da je po koncu vsake runde znano, kako so jo točkovali sodniki. V ta namen ima t.i. kot vsakega izmed borcev na voljo temu namenjen ekran, na katerem lahko vidijo točkovanje sodnikov in temu primerno priredijo taktiko.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Angel 'Salsa King' Alvarez – Enrique 'Baby Bull' Gonzalez Slamnata kategorija: Alitzel Mariscal – Shanon Goughary Lahka kategorija: Alfrego 'Tarzan' Ruelas – Simone Serra Ženska atomska kategorija: Katherine Perez – Chisoula Koukouvetakis Mušja kategorija: Carlos Puente Jr. – Roger Blanque Dodatni oziroma rezervni borbi: Mušja kategorija: Jose Mercado – Ricardo 'Torito' Ramirez Bantamska kategorija: Brandon Gonzalez – Eli Alonso Perez