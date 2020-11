Po dvoboju Madzjukove z 240-kilogramsko zvezdo YouTuba kritike z vseh strani

'Proti temu se borimo'

"S tem se soočamo ‒ leta 2020,"je zapisal Goddard."Proti temu se borimo, saj vedno znova iščejo vzporednice in negativne konotacije. Za kritike in ljudi, ki to spremljajo navzven, je to MMA. Sramotno. Nagnusno. Obupno."

Čistjakov se je sicer po borbi zavzel, da bo v prihodnje aktivneje treniral in nasploh živel bolj zdravo. O borbi pa je dejal, da je po začetnem naletu, ko je poskušal izkoristiti svojo težo, ostal brez idej.

"Po tem dvoboju bom začel aktivno trenirati. Poskušal bom živeti bolj zdravo. Blogerka Nastja Tuki-Tuk pa bo moja trenerka. Poraz? Zgodilo se je. Dobro me je zadela in padel sem. Čeprav je majhna ... Ulegel sem se ji na hrbet, a ni padla, nato pa nisem vedel, kaj bi storil,"je dejal Čistjakov.