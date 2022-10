Lomačenka čaka nov izziv, ki sliši na ime Jamaine Ortiz

Vasilij Lomačenko tako nadaljuje vrnitev na vrh lahke kategorije, s katerega ga je pred skoraj natanko dvema letoma izrinil Teofimo Lopez, ki mu je odvzel šampionske pasove organizacij WBA (Super), WBO in The Ring. Ukrajinec se po dveh prepričljivih zmagah počasi že spogleduje z borbo za naslov prvaka in ne skriva želje po borbi s prvakom organizacij WBA (Super), WBC, IBF, WBO in The Ring, Devinom Haneyem . "Rad imam svoj šport in zelo sem vesel, da sem se vrnil," je po desetmesečni odsotnosti iz boksarskih ringov dejal Lomačenko.

"Moj cilj je osvojiti nesporen naslov prvaka v lahki kategoriji, a Jamaina Ortiza ne bom jemal zlahka. Madison Square Garden ima posebno mesto v moji karieri in veselim se, da bom čez nekaj dni ustvaril še več lepih spominov. To borbo želim posvetiti vsem svojim Ukrajincem. Vsakič, ko stopim v ring, ponosno nosim ukrajinsko zastavo," je pred 19. profesionalnim obračunom še povedal popularni 'Loma'.

Če se Lomačenko vsaj delno že ozira v prihodnost, pa bo za 26-letnega Ortiza to življenjska priložnost: "Komaj čakam na to borbo. Lomačenko je odličen borec, vendar sem tukaj, da zmagam. Po zmagi pa se bom začel spogledovati z morebitno borbo za naslov prvaka. To bi bila uresničitev mojih sanj."

Neporaženi Američan, ki je nazadnje boksal maja letos in prepričljivo ugnal Jamela Herringa, se zaveda, da je v vlogi outsiderja: "Še vedno imam veliko dela. Ves čas napredujem in nadaljujem v svojem tempu. Hitro se učim in vem, da se moram nekaj stvari še naučiti," hkrati pa vseeno verjame v svojo zmago: "Ne bojim se izzivov. Tukaj sem, da sebi in vsem ostalim dokažem, da sem najboljši."