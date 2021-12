Lomačenko mojstrsko deklasiral hrabrega Commeya

Boksarska noč v legendarnem newyorškem Madison Square Gardenu je minila v znamenju zanimivih dvobojev, ki so prinesli razburljive trenutke, kopico tehnično izjemnih potez in seveda tudi predčasne prekinitve. Borilna javnost pa je predvsem čakala na osrednji obračun med dvakratnim olimpijskim prvakom in svetovnim prvakom v treh težnostnih kategorijah Vasilijem Lomačenkom ter nekdanjim prvakom lahke kategorije Richardom Commeyjem.

Ukrajinec je po bolečem lanskem porazu proti Teofimu Lopezu tokrat poskušal dokazati, da morajo vsi lahkokategorniki še vedno računati nanj. "Loma" je dvoboj odprl bolj agresivno kot ponavadi in že v uvodni rundi nekajkrat dobro zadel nasprotnika, ob tem pa demonstriral značilno lahkotno gibanje in nadzor v ringu. Lomačenko je nato v sedmi rundi s kratkim udarcem zrušil Commeyja in zdelo se je, da je nokavt le še vprašanje časa. Toda Ganec je pokazal veliko srce in se upiral dominantnejšemu Ukrajincu vse do zadnjega zvonca.