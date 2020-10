Lomačenko: Moram si ogledati borbo, sodniška odločitev je smešna

Ukrajinski boksarski šampion, do nedavno svetovni prvak lahke kategorije, je minuli konec tedna moral priznati premoč devet let mlajšemu Teofimu Lopezu, ki je tako IBF naslovu, dodal še različice WBA, WBO, The Ring in začasni WBC šampionski pas. Vasilij Lomačenko je bil po porazu jezen in razočaran predvsem nad točkovanjem sodnikov.

Po besedah 32-letnega Ukrajinca je bila končna podoba uradne sodniške rezultatske kartice daleč od realnega razvoja dogodkov v ringu lasvegaškega MGM Grand Conference Centra, kjer je 23-letni Teofimo Lopez po dobri predstavi po soglasni sodniški odločitvi postal novi svetovni prvak lahke boksarske kategorije.



"Menim, da je v prvi polovici borbe upravičeno dobil več rund od mene. Toda v nadaljevanju sem prevzel popoln nadzor nad dogajanjem, kar bi se moralo odraziti tudi na uradni sodniški rezultatski kartici. Bil sem precej boljši, zdaj mi ne preostane nič drugega, kot da si ob vrnitvi v domovino ogledam posnetek dvoboja. Šele tedaj bom lahko podal objektivno oceno sodniškega kriterija, ki je po mojem mnenju nerealen in pretiran," je v prvem odzivu po bolečem porazu, po katerem je izgubil tri šampionske pasove lahke kategorije, povedal razočarani Vasilij Lomačenko.



Donedavni prvak je dodal, da se bo najprej pogovoril s svojim menedžerjem in se odločil, kako naprej. Promotor Bob Arum je potrdil, da v pogodbi ni bilo predvidene klavzule o povratnem dvoboju, kar posledično pomeni, da se bo Lopez najverjetneje osredotočil na pogajanja za obračun z lastnikom WBC šampionskega pasu Devinom Haneyjem. icon-expand Končna statistika obračuna med Vasilijem Lomačenkom in zmagovalcem Teofimom Lopezom. FOTO: 24ur.com