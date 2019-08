Lomačenko pred sobotnim bojem: Verjetno me čaka najtežji obračun kariere

Londonska 02 arena bo prizorišče sobotnega boksarskega spektakla. V glavni borbi večera se bosta udarila domačin Luke Campbell in Ukrajinec Vasil Lomačenko, ki velja za nespornega favorita. Kljub temu se 31-letnik zaveda, da ga morda čaka celo najtežji dvoboj kariere."Campbell upravičeno spada med najboljše na svetu. Gre za pametnega borca, ki je tehnično brezhiben. Dvoboj bo zelo zanimiv, morda zame celo najtežji doslej, a pripravljen sem na vse," napoveduje dobitnik dveh zlatih olimpijskih kolajn iz leta 2008 in 2012. Zanimivo, z zlatim olimpijskim odličjem se lahko pohvali tudi Ukrajinčev sobotni nasprotnik, ki je naslov najboljšega v kategoriji do 56 kilogramov slavil na OI v Londonu.

Boksarja se bosta udarila za naslove po verzijah WBC, WBA in WBO. Slednja ima trenutno v lasti prav Lomačenko, medtem ko pas po različici WBC še čaka na novega lastnika. 31-letni Ukrajinec je doslej trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka, medtem ko je enako staremu Britancu ob doslej edinem poizkusu spodletelo. Campbell je naslov najboljšega na svetu naskakoval leta 2017, ko je proti Jorgeju Linaresu potegnil krajšo po deljeni sodniški odločitvi. Sedaj upa, da bo imel več sreče: "Sem pod velikim pritiskom, a tega sem nenazadnje vajen. Podobno sem se počutil na domačih olimpijskah igrah in nato v ZDA, ko sem se pomeril z Linaresom. Pred menoj je obračun proti nespornemu prvaku. Gre za izjemnega boksarja, a imam občutek, da lahko pripravim presenečenje. To bo dvoboj, v katerem bodo odločale malenkosti. Osredotočil se bom nase in upam, da bo boginja Fortuna tokrat na moji strani."