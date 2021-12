Lomačenko in Commey nasmejana napovedujeta spektakel

Ljubitelji boksa boste v noči iz sobote na nedeljo prišli na svoj račun. V kultnem Madison Square Gardnu se bosta v zadnje čase zelo vroči lahki kategoriji namreč pomerila Vasilij Lomačenko in Richard Commey, zmagovalec pa bo prejel WBO-jev šampionski pas interkontinentalne lahke kategorije. Boksarski spektakel si lahko v nedeljo od 3.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

V boksarski lahki kategoriji ne zmanjkuje zanimivih borb. Naslednja na sporedu bo (v nedeljo od 3.00 dalje na VOYO) potekala med nekdanjim prvakom organizacij WBA, WBO in The Ring Vasilijem Lomačenkom ter nekdanjim prvakom organizacije IBF Richardom Commeyem. Obema borcema je šampionske pasove odvzel mladi Američan Teofimo Lopez, ki pa je vse štiri pasove nekoliko presenetljivo pred dvema tednoma izgubil proti Avstralcu Georgu Kambososu mlajšemu, sedaj pa se bosta Lomačenko in Commey z novim pasom poskusila boksarskim promotorjem dokazati, da kljub nedavnemu porazu spadata med najboljše boksarje te kategorije na svetu.

icon-link Lomačenko vs Commey FOTO: VOYO

Delo za oba borca ne bo lahko, saj sta tako Ukrajinec kot Ganec izkušena boksarja. Lomačenko v profesionalni karieri beleži 15 zmag in dva poraza, nazadnje pa je v ringu stal junija letos, ko je v deveti rundi s tehničnim nokavtom ustavil Masayoshija Nakatanija. Commey pa se je po porazu z Lopezom na zmagovalno pot vrnil februarja letos, ko je v šesti rundi nokavtiral Jacksona Marineza in se tako že tridesetič v karieri veselil zmage, izgubil je zgolj trikrat. 33-letni Lomačenko, ki je leta 2008 in 2012 osvojil tudi zlati medalji na olimpijskih igrah, je pred borbo dejal, da pričakuje, da bo Commey, ki mu mnogi očitajo, da se je večino kariere boril proti neizkušenim nasprotnikom, v najboljši pripravljenosti življenja, zato se nanj trdo pripravlja in ga ne podcenjuje. "Commey ima močne udarce, velik doseg in veliko izkušenj v ringu, zato bo zame to zanimiv izziv," je o nasprotniku dejal Ukrajinec. Tudi Commey Lomačenka, ki je zagotovo eno večjih imen boksarske lahke kategorije, zelo spoštuje: "Kdo ga ne pozna? Zagotovo je najboljši boksar, s katerim se bom pomeril, zato je to tudi najpomembnejša borba v mojem življenju."

Lomačenko se po dobrih treh letih vrača v kultni Madison Square Garden, kjer je že osvojil naslov prvaka organizacij WBA in The Ring. Na vprašanje, kaj v kultni dvorani pričakuje, je tokrat odgovoril: "Spektakel kot vedno in pa zmago." Podobnega mnenja je tudi Commey, ki se zaveda, da proti Ukrajincu ni favorit: "Ne moti me, da le redki verjamejo v mojo zmago. Od koder jaz prihajam, se je vedno treba boriti, pa če so možnosti še tako majhne. Ampak ne pozabite, da nefavorizirani borci vedno pripravijo največja presenečenja."

icon-expand Richard Commey FOTO: AP

Lahka kategorija verjetno še nikoli ni bila tako polna izvrstnih boksarjev, kot je danes, zate je težko napovedati, kaj bosta prihajajoča borba in njen morebitni razplet pomenila za to kategorijo. V kolikor bo zmagal Lomačenko, je nosilec treh pasov, ki si jih je nekdaj lastil Ukrajinec, Kambosos mlajši, že pokazal interes za borbo z njim, mnogi navijači pa bi tudi radi videli povratni obračun med Lomačenkom in Lopezom. V s talentom nabito polni kategorij na naslednjo 'žrtev' čaka za mnoge najboljši lahkokategornik na svetu Gervonta Davis, ki je minuli vikend znova obranil šampionski pas organizacije WBA, pa Devin Haney, ki je dan pred Davisom že četrtič obranil naslov prvaka organizacije WBC, a zanj verjetno sledi obračun z Ryanom Garcio, ki si je letos prilastil WBC-jev začasni šampionski pas.

icon-expand Gervonta Davis je trenutno prvo ime lahke kategorije. FOTO: AP

Ne glede na to, kaj bo sledilo, nas čaka boksarski spektakel, na katerem se bodo pred Lomačenkom in Commeyem pomerila še mlada težkokategornika Jared Anderson, ki še ne pozna poraza in Oleksander Teslenko, boksal bo tudi Keyshawn Davis, ki je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo, na delu pa bo znova tudi vnuk legendarnega Muhammada Alija, Nico Ali Walsh, ki je letos začel svojo profesionalno kariero in že zabeležil dve zmagi.

Seznam vseh borb boksarskega spektakla, ki si ga lahko ogledate na VOYO: Lahka kategorija: Vasilij Lomačenko – Richard Commey Težka kategorija: Jared Anderson – Oleksandr Teslenko Lahka kategorija: Keyshawn Davis – Jose Zaragoza Srednjetežka kategorija: Nico Ali Walsh – Reyes Sanchez Velterska kategorija: Xander Zayas – Alessio Mastronunzio Velterska kategorija: Pablo Valdez – Julio Cesar Sanchez Kruzerska kategorija: Kelvin Davis – Bryan Emmanuel Ramirez Super lahka kategorija: John Bauza – Michael Williams Jr. Super peresna kategorija: James Wilkins – Juan Tapia Poltežka kategorija: Joe Ward – Britton Norwood