Lomačenkove izkušnje ali Lopezova mladost?

Izkušeni, 32-letni Vasilij Lomačenko ima trenutno v svoji lasti dva šampionska pasova lahke kategorije (po verzijah WBO in WBA), izzivalec Teofimo Lopez na drugi strani pa enega, in sicer po verziji IBF, ki ga je osvojil z lansko, decembrsko zmago nad Richardom Commeyjem.

Čeprav v taboru devet let mlajšega Lopeza verjamejo, da bo prav mladost njihovega varovanca ključnega pomena v pohodu na naslov absolutnega svetovnega prvaka, Ukrajinec Lomačenko na drugi strani svari nasprotnika, da ima kljub nižji telesni višini in razliki v starosti še kakšnega aduta v rokavu. "V zadnjem obdobju sem se že navadil na podcenjujoče izjave iz nasprotnikovega tabora. Sicer verjamem, da me Lopez ne podcenjuje, ampak ljudje okoli njega pa so, kot vidim, prepričani v zmago mojega tokratnega tekmeca," pravi Lomačenko, ki je znan po odličnem delu nog, medtem ko Lopez računa na svoje nepredvidljive (močne) udarce, s katerimi bi lahko Ukrajincu zamajal tla pod nogama.