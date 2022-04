Luque in Muhammad v oktagon po vstopnico za borbo z Usmanom

Po odličnem borilnem spektaklu UFC 273 je znova čas za UFC-jevo noč borb. Tokrat se bosta v areni Apex pomerila visoko uvrščena velteraša Vicente Luque in Belal Muhammad, ki sta se sicer že borila pred nekaj več kot petimi leti. Tokratni obračun bo za oba borca nosil večjo težo, saj se bo zmagovalec bržkone še letos pomeril za naslov prvaka. Njuno borbo in ostale si lahko v nedeljo v živo ogledate na VOYO, prenos se začne ob 2.30.

Minuli vikend smo lahko na UFC 273 (ki si ga lahko kadar koli pogledate na VOYO ) spremljali izjemen obračun med Gilbertom Burnsom in Khamzatom Chimaevim, ta vikend pa nas čaka še en težko pričakovani obračun v velterski kategoriji. Pomerila se bosta namreč peto- in šestouvrščen izzivalec prvaka Vicente Luque in Belal Muhammad, ki sta po zmagi Chimaeva sicer izgubila eno mesto na lestvici, a to na pomen njune borbe nima vpliva.

Predsednik UFC-ja Dana White je namreč že minuli teden namignil, da bo zmagovalec prihajajoče borbe med Brazilcem in Američanom naslednji na vrsti za borbo z aktualnim prvakom Kamarujem Usmanom, ki bo sprva poleti pas branil proti Leonu Edwardsu. Če so mnogi napovedovali, da bo naslednji priložnost dobil Chimaev, pa temu, kot kaže, ne bo tako, saj je White predlagal, da se Šved čečenskih korenin najprej pomeri z nekdanjim začasnim prvakom te kategorije Colbyjem Covingtonom in tako dokaže, da se lahko bori tudi z Usmanom, ki je edini, ki je v zadnjih sedmih letih premagal Covingtona. Chimaev se je s to idejo sicer že strinjal, saj se je, kot pravi sam, pripravljen boriti s komer koli, a se je hkrati na Twitterju že zapletel v dogovarjanje za povratno borbo z Burnsom, ki bi namesto tri trajala pet rund.

Luque in Muhammad sta se že pomerila med seboj, in sicer decembra 2016, ko je Brazilec Američanu Palestinskih korenin z nokavtom v prvi rundi zadal enega izmed le treh porazov v profesionalni karieri in edinega s predčasnim zaključkom. 33-letni Muhammad sicer poleg treh porazov (zadnjega je doživel januarja 2019) beleži še dvajset zmag in je trenutno v nizu šestih zaporednih zmag (če izključimo t .i. no contest oziroma borbo proti Edwardsu, ki se je zaradi nenamernega udarca s prstom v oko končala brez zmagovalca). Nazadnje (decembra lani) se je Muhammad boril s Stephenom Thompsonom in ga predvsem na račun dominantne rokoborbe premagal po soglasni sodniški odločitvi.

Luque na drugi strani je neporažen prav od borbe s Thompsonom, s katerim se je boril novembra 2019. Od takrat je zabeležil štiri prepričljive zmage; dve z nokavtom in dve s podreditvijo. 30-letni Brazilec je osem od 21-ih profesionalnih zmag dosegel s podreditvijo, od tega štiri z davljenjem, imenovanim D'Arce choke, ki ga je uspešno uporabil tudi na zadnjem nasprotniku Michaelu Chiesi.

Ker bo spodad velterašev glavna borba večera, bo seveda trajala pet rund, kar bo za pretendenta za borbo za naslov prvaka odličen test, saj borca kljub izkušnjam nista vajena dolgih borb. Luque se namreč še nikoli v profesionalni karieri ni boril v tako imenovanih šampionskih rundah, medtem ko se je Muhammad le enkrat, a vprašanje, če bosta borca četrto in peto rundo sploh dočakala. Seznam borb, ki si jih lahko v živo ogledate na VOYO: Velterska kategorija: Vicente Luque – Belal Muhammad Srednjetežka kategorija: Caio Borralho – Gadži Omargadžijev Velterska kategorija: Miguel Baeza – André Fialho Ženska bantamska kategorija: Mayra Bueno Silva – Vu Janan Peresna kategorija: Pat Sabatini – T.J. Laramie Velterska kategorija: Mounir Lazzez – Ange Loosa