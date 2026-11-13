Macron pozdravil kandidaturo Rinera: To lahko državi prinese le dobro

Kot smo poročali , je Teddy Riner v ponedeljek prek družbenih omrežij sporočil, da bo prihodnje leto kandidiral na predsedniških volitvah. 37-letnik, ki je za Francijo osvojil pet zlatih olimpijskih kolajn v judu, je v preteklosti javno izrazil veliko zaskrbljenost zaradi "vzpona skrajne desnice" v Franciji, v predsedniško tekmo pa vstopa v času, ko v javnomnenjskih raziskavah vodi prav kandidatka desnice Marine Le Pen , ki se želi potegovati za nasledstvo predsednika Emmanuela Macrona iz politične sredine.

Slednji se je hitro odzval na napoved enega izmed najbolj prepoznavnih francoskih športnikov. "Zelo sem vesel, da se nekdo, kot je Teddy Riner, velik šampion, odloči sodelovati v tej predsedniški razpravi ter vanjo prinesti svoja prepričanja, ideje in talent. To lahko državi prinese le dobro," je dejal za francosko televizijo France 5.

Macron je tako javno pozdravil vključitev Rinera v politično dogajanje, vendar njegovih besed ni mogoče razumeti kot formalno podporo volilni kampanji legendarnega judoista. Ta je ob napovedi kandidature poudaril, da ne pripada ne levici ne desnici in da se ne želi vezati na nobeno politično družino. Francoski mediji so v političnem nastopu Rinera že prepoznali nekatere vzporednice z Macronovo kampanjo iz leta 2017.

Kljub vstopu v politično tekmo Riner ne namerava končati športne kariere. Še vedno računa tudi na nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028, če mu bodo to dopuščale predsedniške obveznosti in če mu bodo Francozi zaupali mandat.