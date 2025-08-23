Madžarska boksarska senzacija se je začela

Organizacija Hell Boxing Kings je luč sveta ugledala lani in se na sceno izstrelila z inovativnim konceptom. HBK združuje turnir, ki se začne z amaterskimi dvoboji in profesionalnim finalom, borbe po pravilih profesionalnega boksa ter tudi spopade različnih zvezdnikov, ki imajo svojo "ligo" ter tudi prejmejo šampionske pasove. Po uspešni uvodni "sezoni", v kateri so DVTK Areno v madžarski prestolnici razprodali kar sedemkrat, so se organizatorji odločili letos razširiti svoje dogodke tudi v druge države. Uvodna poslastica bo sicer na sporedu znova v Budimpešti, nato pa bodo na sporedu gostovanja v Beogradu, Pragi in Bakuju.

Na VOYO si boste lahko prvi dogodek ogledali že to soboto, na sporedu pa bo devet dvobojev. Od tega bodo trije profesionalni boksarski dvoboji, štiri borbe bodo del letošnjega turnirja, ob tem pa bo na sporedu še zvezdniški dvoboj za združitev šampionskih pasov ter HBK Superborba. V tej se bosta udarila borec po pravilih MMA Gabor Boraros in nekdanji rokoborec, ki je na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 osvojil srebrno kolajno, Sandor Bardosi. V zvezdniški borbi bosta tekmeca pevec Viktor Varga in televizijski voditelj Bence Istenes.