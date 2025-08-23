Svetli način
Borilni športi

Madžarska boksarska senzacija se je začela

Budimpešta, 23. 08. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
1

Ljubitelji borilnih športov boste lahko na VOYO odslej spremljali tudi prenose madžarske boksarske organizacije Hell Boxing Kings ali na kratko HBK, ki pri naših vzhodnih sosedih polni dvorane in združuje tako dvoboje profesionalnih boksarjev kot spopade različnih zvezdnikov iz regije. Prvi prenos na VOYO se je že začel.

Hell Boxing Kings - Budimpešta
Hell Boxing Kings - Budimpešta FOTO: VOYO

Organizacija Hell Boxing Kings je luč sveta ugledala lani in se na sceno izstrelila z inovativnim konceptom. HBK združuje turnir, ki se začne z amaterskimi dvoboji in profesionalnim finalom, borbe po pravilih profesionalnega boksa ter tudi spopade različnih zvezdnikov, ki imajo svojo "ligo" ter tudi prejmejo šampionske pasove. Po uspešni uvodni "sezoni", v kateri so DVTK Areno v madžarski prestolnici razprodali kar sedemkrat, so se organizatorji odločili letos razširiti svoje dogodke tudi v druge države. Uvodna poslastica bo sicer na sporedu znova v Budimpešti, nato pa bodo na sporedu gostovanja v Beogradu, Pragi in Bakuju.

Na VOYO si boste lahko prvi dogodek ogledali že to soboto, na sporedu pa bo devet dvobojev. Od tega bodo trije profesionalni boksarski dvoboji, štiri borbe bodo del letošnjega turnirja, ob tem pa bo na sporedu še zvezdniški dvoboj za združitev šampionskih pasov ter HBK Superborba. V tej se bosta udarila borec po pravilih MMA Gabor Boraros in nekdanji rokoborec, ki je na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 osvojil srebrno kolajno, Sandor Bardosi. V zvezdniški borbi bosta tekmeca pevec Viktor Varga in televizijski voditelj Bence Istenes.

V Beogradu tudi Kristijan Golubović

Ob tem so organizatorji že objavili tudi nekaj imen, ki bodo septembra nastopila v Beogradu. Izstopa nekdanji član srbskega podzemlja in zdaj zvezdnik resničnostnih šovov Kristijan Golubović, ki ima samo na družbenem omrežju Instagram skoraj 140 tisoč sledilcev. Golubović ima sicer nekaj izkušenj z borilnimi veščinami, pri svojih 55 letih pa so ga, kot kaže, pri HBK prepričali, da se vrne v ring.

Hell Boxing Kings
Hell Boxing Kings FOTO: VOYO
hell boxing kings voyo boks
Rudi Dolenc
23. 08. 2025 19.55
zelo imam rad boks, rad bi videl tudi prave profesionakne borbe najelitnejših borcev, čeprav bi mogoče se to doplačalo, sam da bi lahko imel to možnost
