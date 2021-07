Mahačev bo skušal unovčiti izkušnje treningov s Habibom, mamica Miesha Tate se vrača

V nedeljo zgodaj zjutraj ob 4. uri si bo na VOYO moč ogledati novo borilno poslastico, ko si bodo v oktagonu v Las Vegasu nasproti stali številni odlični borci. Borba večera bo med ruskim mojstrom mešanih borilnih veščin Islamom Mahačevom in Brazilcem Thiagom Moisesom, veliko zanimanja pa bo zagotovo požela tudi povratnica v oktagon, mamica Miesha Tate. Američanka se v UFC vrača po skoraj petih letih premora, njena nasprotnica pa bo rojakinja Marion Reneau.

"Dobro se počutim, izgubljanje teže pred borbo nikoli ni enostavno, glavni dogodek pomeni veliko medijev in ostalih stvari, toda dobro sem," je pred borbo povedal dagestanski borec Islam Mahačev, ki velja za Habibovega varovanca, z njim pa tudi redno trenira. "Habib se je resda upokojil, toda priganja vse fante iz svoje ekipe. Včasih na treningih celo preveč. Res močno pritiska na vse," je Habibovo šolo treningov opisal 29-letni Mahačev, ki ga strokovnjaki opisujejo kot vzhajajočo zvezdo lahke kategorije. V noči s sobote na nedeljo se bo v lahki kategoriji udaril z Brazilcem Thiagom Moisesom. "Poznam tega fanta. Ogledal sem si nekaj borb. Je trdoživ, ima dobre veščine, dober je v vseh elementih MMA-ja. Ta fant ima dobre udarce, dobre prijeme. To bo moja prva borba s petimi rundami, če bom prišel do konca. To bo dobra izkušnja zame," je prepričan Dagestanec.

"Zelo sem srečen, da sem dobil to priložnost, ki mi jo je ponudil Dana White. Hvaležen sem za to priložnost, v UFC so prepoznali delo ne le mojih zadnjih treh borb, pač pa delo moje celotne kariere," je pred borbo z Dagestancom izpostavil Moises. "Trenutno živim svoje sanje, vedno sem si želel videti svojo sliko na plakatih," je priznal 26-letni Brazilec, ki meni, da bo to, da se je v preteklosti že boril v petih rundah, zanj prednost. "Je izjemen borec, je vsestranski. A zaupam sebi in svoji ekipi, verjamem, da imam vsa orodja, da ga lahko premagam. Nisem dvakrat razmišljal, takoj sem sprejel borbo. Tako odraščamo, če sprejmemo izzive in to je zame zagotovo velik izziv," je izpostavil Moises. "Mislim, da če premagam Islama, bom dobil 'Top5-borca'," je še poudaril Brazilec.

Vrača se mamica dveh otrok, 44-letnica pa odhaja v pokoj

Veliko pozornosti bo v Las Vegasu požela tudi borba med izkušenima borkama Miesho Tate in Marion Reneau. Leta 2018 je Miesha Tate rodila hčerkico Amaio Neveah Nunez, lani pa se je skupaj z MMA-borcem Johnnyjem Nunezom razveselila še rojstva sina Daxtona Wylderja Nuneza. Nazadnje se je Tatova borila 12. novembra 2016, ko je izgubila z Raquel Pennington, pred tem pa je istega leta izgubila tudi z Amando Nunes. V oktagon se mamica dveh otrok vrača po skoraj petih letih. "Prekleto dobro se sliši, ko si rečem, da je pred mano borilni teden. To je kot, da bi imel starega prijatelja, s katerim se nisi pogovarjal že dolga leta, ga pokličeš in ugotoviš, da nisi zamudil nič," je razložila 34-letnica pred borbo z rojakinjo Reneaujevo.

