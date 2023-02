Mahačev dobil borbo, a ne bitke

Islam Mahačev je po petih rundah, ki so bile mnogo bolj tesne, kot je marsikdo pričakoval, premagal Alexandra Volkanovskega in ostal prvak UFC-jeve lahke kategorije. A kljub temu, da je Rus dobil borbo, je v očeh mnogih navijačev Avstralec zmagal, kar se očitno zdi tudi snovalcem t. i. lestvice 'pound for pound', na kateri je prvak peresne kategorije ohranil prvo mesto.

Ameriška organizacija mešanih borilnih veščin UFC se je po več kot treh letih na slavnosten način vrnila v Avstralijo. Za naslov prvaka lahke kategorije sta se v glavni borbi večera pomerila Islam Mahačev, ki je sploh prvič branil šampionski pas lahke kategorije in Alexander Volkanovski, ki si je želel postati šele četrti borec v zgodovini UFC-ja, ki bi si hkrati lastil šampionska pasova dveh kategorij.

Poleg šampionskega pasu lahke kategorije pa sta se Dagestanec in Avstralec pomerila tudi za naziv najboljšega t. i. borca 'pound for pound', torej borca, ki je v ameriški organizaciji najboljši, ne glede na težo. Ta naziv je pred spopadom v Perthu pripadal Volkanovskemu in je bil za Mahačeva glavna motivacija, zakaj si je želel borbe z Avstralcem. 31-letni Rus si je želel po naslovu prvaka postati še najboljši borec 'pound for pound' v UFC-ju, kot je bil to nekoč njegov mentor Habib Nurmagomedov.

Alexander Volkanovski in Islam Mahačev

In Mahačevu je uspelo. Po petih rundah, ki so bile mogoče celo bolj tesne, kot je marsikdo pričakoval, so vsi trije sodniki zmago pripisali Mahačevu, ki je tako dosegel, kar je želel. Ali pač? Pri UFC-ju so sicer na uradnem profilu na Twitterju dan po borbi objavili, da je Mahačev postal številka ena na lestvici 'pound for pound', a se to naposled ni zgodilo.

Lestvice izzivalcev posameznih kategorij in lestvico najboljših borcev 'pound for pound' namreč pri UFC-ju posodabljajo vsak torek po borilnih spektaklih. To so storili tudi tokrat, a glej ga zlomka, v nasprotju s pričakovanji je Volkanovski ohranil status najboljšega na lestvici 'pound for pound'. Mnogi strokovnjaki, poznavalci športa in navijači se s tem sicer strinjajo, saj se je Volkanovski, ki se je boril kategorijo višje kot ponavadi, Mahačevu še kako dobro zoperstavil in v očeh mnogih borbo celo dobil.

A vseeno sta se Mahačev in Volkanovski dogovorila, da si bo zmagovalec borbe poleg pasu lastil tudi naziv najboljšega na lestvici 'pound for pound' in zdi se, da pri UFC-ju tega naposled le niso uradno potrdili. Mahačev in Volkanovski se na dogajanje oziroma, bolje rečeno, na to, kar se ni zgodilo, še nista odzvala, mnogi ljubitelji športa pa že upajo, da ameriška organizacija čimprej priredi povratni obračun, na katerem bi dokončno razblinila dvom o najboljšem borcu v organizaciji.

