Mahačev in Volkanovski v spopad za večnost

Prvak lahke ali prvak peresne kategorije? Dagestanec ali Avstralec? Rokoborec ali kikboksar? Na vsa ta vprašanja in še več bomo odgovor dobili že ta vikend, ko se bosta v glavni borbi večera dogodka UFC 284 pomerila Islam Mahačev in Alexander Volkanovski. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 4.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

icon-link UFC 284: Mahačev vs Volkanovski FOTO: VOYO

Ameriška organizacija mešanih borilnih veščin UFC se po več ko treh letih vrača v Avstralijo. In če gre soditi po takratnem dogodku (UFC 243), ki je podrl rekord za najbolj obiskan dogodek v UFC-jevi zgodovini, se nam tudi tokrat obeta pravi spektakel. Za največje navdušenje bosta poskrbela borca glavne borbe večera Islam Mahačev, ki bo prvič branil šampionski pas lahke kategorije in Alexander Volkanovski, ki si želi postati šele četrti borec v zgodovini UFC-ja, ki bi si hkrati lastil šampionska pasova dveh kategorij.

icon-link UFC 284: Mahačev vs Volkanovski FOTO: VOYO

Poleg šampionskega pasu lahke kategorije pa bo se bosta Dagestanec in Avstralec pomerila tudi za naziv najboljšega t. i. pound-for-pound borca, ki je trenutno v lasti Volkanovskega. Gre za naziv, ki se v borilnih športih uporablja za opis kakovosti borca, ne glede na kategorijo, v katerih nastopa.

Borci in borka, ki so si v UFC naenkrat lastili dva pasova so: Conor McGregor (v peresni in lahki kategoriji), Daniel Cormier (v poltežki in težki kategoriji), Amanda Nunes (v bantamski in peresni kategoriji) in Henry Cejudo (v mušji in bantamski kategoriji).

Borba, ki bo ena večjih v tem letu in mogoče celo vseh časov, se je priredila kar sama. Alexander Volkanovski je namreč izpraznil peresno kategorijo. Kar trikrat je ugnal Maxa Hollowaya, s katerim že nekaj časa krojita vrh te kategorije, nazadnje pa je z borcem s Havajev dominantno opravil julija lani. Ugnal je dvakratnega izzivalca za naslov prvaka Chada Mendesa pa nekoč nespornega vladarja peresne kategorije Joseja Alda, v letu 2021 uprizoril borbo leta z Brianom Ortego in lani poleg Hollowaya prepričljivo ugnal še Čan-Sung Junga.

icon-expand Še največji izziv je bil Volkanovskemu specialist za podreditve Brian Ortega FOTO: AP

34-letni Avstralec se je tako začel spogledovati s krono lahke kategorije in UFC mu lani ni moral reči ne, ko je želel postati rezerven borec za spopad Charlesa Oliveire in Mahačeva. Avstralec se je tako pripravljal na ob potencialna nasprotnika, odpotoval v Abu Dabi in opravil uradno tehtanje. In čeprav se ga na koncu ni potrebovalo, je dosegel, kar si je želel. Po tem, ko je Mahačev brez večjih težav opravil z nekdanjim prvakom lahke kategorije, sta Volkanovskega skupaj z mentorjem in trenerjem Habibom Nurmagomedovim izzvala na borbo v Avstraliji.

Mahačev, ki so mu mnogi očitali, da je prehitro dobil priložnost boriti se za naslov prvaka, je torej oktobra po le osmih minutah borbe s podreditvijo ugnal kralja podreditev in dokazal, da še kako spada v sam vrh lahke kategorije. In čeprav je lahka kategorija polna izjemnih borcev, se je Islam odločil pomeriti se s kraljem peresne kategorije, saj mu, kot kaže, res veliko pomeni, da bi postal najboljši pound-for-pound borec v UFC-ju, kot je bil to nekoč njegov mentor Habib.

icon-expand Islam Mahačev na ramenih Habiba Nurmagomedova FOTO: Twitter

Volkanovski bo imel tako v Perthu absolutno prednost domačega terena, kjer se ni boril že vse od svoje četrte borbe v UFC-ju, ki jo je prepričljivo končal s tehničnim nokavtom v drugi rundi. Avstralca pa pred domačim občinstvom čaka težko delo, saj bo imel Mahačev zagotovo precejšnjo fizično prednost, saj je Dagestanec višji, na dan borbe pa bo zagotovo tudi precej težji. In čeprav sta si tudi v slogu borbe povsem različna – Mahačev se vselej zanaša na dominantno rokoborbo, Volkanovski pa je mojster borbe v stoje, sta si v vsaj enem pogledu enaka. Oba sta namreč v impresivni profesionalni karieri zabeležila le en poraz: Volkanovski na začetku kariere, ko je nastopal še v regionalni sceni in to v velterski kategoriji, Mahačev pa v svoji drugi borbi pod okriljem UFC-ja, ko ga je na napačni nogi dobil Adriano Martins. Obračun dveh izjemnih borcev, ki bi si z zmago zagotovila večnost, pa bo hkrati tudi borba z najdaljšim skupnim nizom zmag borcev v UFC-ju. Skupno namreč beležita niz 33 zaporednih zmag: Mahačev je v nizu 11 zaporednih, Volkanovski pa v nizu kar 22 zaporednih zmag.

In ker je prvak peresne kategorije zaposlen z lovom na šampionski pas lahke kategorije, so se pri UFC-ju odločili, da hkrati priredijo borbo za naslov začasnega prvaka peresne kategorije. Priložnost osvojiti naslov in si zagotoviti borbo z dominantnim Volkanovskim, ki je lani pometel z drugouvrščenim in šestouvrščenim izzivalcem, sta tako dobila Yair Rodriguez, ki se na lestvici izzivalcev nahaja na drugem mestu, in Josh Emmett, ki je peti. Rodriguez, ki se je v UFC uvrstil kot zmagovalec borilnega resničnostnega šova The Ultimate Fighter, je zaslovel z neortodoksnim slogom borbe in v svoji osmi borbi pod okriljem UFC-ja poskrbel za enega najbolj atraktivnih nokavtov vseh časov, ki hkrati še vedno velja za najpoznejšega, saj je Čan-Sung Junga nokavtiral v zadnji sekundi borbe. Mehičan se je julija lani pomeril z nekdanjim moštvenim kolegom Brianom Ortego in po poškodbi slednjega slavil že v prvi rundi. Zmage se je razveselil le slab mesec dni za tem, ko je slavil tudi njegov tokratni nasprotnik Emmett, ki pa je s tesno, lahko bi rekli tudi kontroverzno zmago po deljeni sodniški odločitvi, ugnal Calvina Kattarja in tako zmagovalni niz podaljšal na pet.

UFC kot tudi ljubitelji mešanih borilnih veščin si veliko obetajo od vročega Avstralca v velterski kategoriji, ki se bo boril v svojem domačem mestu. Jack Della Maddalena je namreč lani navdušil z izjemnimi predstavami in že v debitantskem letu pod okriljem UFC-ja slavil v kar treh borbah. Ob tem je treba omeniti, da je 26-letnik iz Pertha z vsemi tremi tekmeci opravil s tehničnim nokavtom v prvi rundi. Della Maddalena se bo tokrat pomeril s precej bolj izkušenim Američanom Randyjem Brownom, ki se za UFC bori že vse od leta 2016. 32-letnik je pod okriljem ameriške organizacije zbral 10 zmag in štiri poraze, slavil pa je na zadnjih štirih borbah in bo tako zagotovo najtežja preizkušnja za obetavnega Avstralca.

Veliko obetata tudi obračun težkašev domačina Justina Tafe, ki je vseh pet zmag v profesionalni karieri dosegel z nokavtom ter Američana Parkerja Porterja, ki ima prav toliko zmag z nokavtom ter še enega domačega asa Jimmyja Cruta, ki se bo v poltežki kategoriji pomeril prav tako z Američanom in sicer Alonzom Menifieldom. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Islam Mahačev – Alexander Volkanovski (za naslov prvaka lahke kategorije) Peresna kategorija: Yair Rodriguez – Josh Emmett (za naslov začasnega prvaka peresne kategorije) Velterska kategorija: Jack Della Maddalena – Randy Brown Težka kategorija: Justin Tafa – Parker Porter Poltežka kategorija: Jimmy Crute – Alonzo Menifield