Mahačev o podobnostih z Nurmagomedovom: Nekoč želim biti kot on

"Veliko ljudi me sprašuje o podobnostih med nama. Če nekdo meni, da sem mu zelo podoben po slogu borbe in načinu priprav nanje, se s tem popolnoma strinjam. Želim biti kot on, saj govorimo o šampionu svetovnega kova. V relativno kratkem času je pokazal, iz kakšnega testa je. Dasiravno ima veliko denarja, je še naprej tisti stari dobrosrčni Khabib, ki vselej pomisli na druge. Večkrat na leto pride v Združene države Amerike na lastne stroške ter pomaga meni in ostalim članom strokovnega vodstva, da upravičimo visoka pričakovanja. Težko je najti ustrezne besede, s katerimi bi opisal tega velikega človeka. On toliko stori za ljudi okrog sebe, da marsikdo tega ne ve. Je pravi prototip velikega športnika in človeka," je o enemu od svojih trenerjev in nekdanjemu nespornemu vladarju lahke UFC kategorije z izbranimi besedami spregovoril Islam Mahačev.