Mahačevu je trda predla, a mož iz Mahačkale je le prišel do pričakovane zmage

Avstralec Alexander Volkanovski in Rus Islam Mahačev sta uprizorila dvoboj UFC, o katerem se bo še govorilo. Borba številke ena proti številki dve je upravičeno ponesla naziv ene največjih borb v zgodovini UFC. A hkrati dvoboj, ki nezasluženo prejema zelo malo medijske pozornosti ... Volkanovski je bil med pobiralci stav v povsem podrejenem položaju, a očitno so se le-ti ušteli, saj je 34-letni Avstralec skorajda presenetil tri leta mlajšega Rusa iz Mahačkale, ki je na koncu po petih rundah le prišel do tesne zmage. Celotno borbo, kot tudi vse druge s spektakla UFC v avstralskem Perthu, si lahko v vsakem trenutku ogledate v bogatem arhivu VOYO.

UFC 284, rezultati:

Glavni del prireditve:

Alexander Volkanovski - Islam Mahačev (enoglasna odločitev sodnikov) Yair Rodriguez – Josh Emmett Jack Della Maddalena – Randy Brown Justin Tafa – Parker Porter Jimmy Crute – Alonzo Menifield (neodločeno) Predtekmovalni del prireditve:

Modestas Bukauskas – Tyson Pedro Joshua Culibao – Melsik Baghdasaryan Kleydson Rodrigues – Shannon Ross Jamie Mullarkey – Francisco Prado Jack Jenkins – Don Shainis Loma Lookboonmee – Elise Reed Blake Bilder – Shane Young Elves Brenner – Zubaira Tukhugov