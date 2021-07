Makačev z 'davljenjem' premagal Moisesa, uspešna vrnitev Tatove

V začetku druge runde je Brazilec prišel "do zraka". S kombinacijo nožnih udarcev in boksarskih vložkov je prisilil Makačeva, da išče rešitve v rušenju iz klinča. Toda Moises je bil ta, ki mu je uspelo prvemu zrušiti svojega tekmeca na tla, skušal ga je presenetiti s hrbta, a se je Islam mojstrsko rešil iz Brazilčevega prijema. Do konca tega dela borbe je Makačev znova prevzel pobudo, a brez konkretnejšega zaključka. Tretja runda je prinesla veliko več borbe v klinču, kjer naj bi imel po napovedih pred obračunom večjo prednost Dagestanec, ki pa tega ni udejanjil v praksi. Minuto in pol pred koncem runde je Makačev ponovno zrušil na tla Moisesa, ki je skušal napasti nogo nasprotnika, a je bilo to daleč od želenega zaključka za brazilskega borca.

Po mnenju mnogih naslednik velikega Khabiba Nurmagomedova v lahki kategoriji je že v začetku četrte runde vzpostavil prevlado v kletki in zrušil tekmeca na tla, vendar so nekoliko izostali konkretnejši udarci, s katerimi bi prisilil Moisesa v predajo. Do tega pa je vendarle prišlo minuto pozneje, ko se je Makačevu uspelo s hrbta oprijeti Brazilca, ki mu ni preostalo drugega, kot da preda dvoboj. "Bežite lahko, a se ne morete skriti," so bile uvodne besede Islama Makačeva po pomembni zmagi, v nadaljevanju pa je takole strnil vtise: "Vedel sem, da imam prednost na parterju. Nasprotnik je bil težek, poln izkušenj in motiva, da me premaga. A to je bil račun brez krčmarja, ko mi je uspel prvi pravi prijem na tleh, sem vedel, da se bo predal. To je velik dan zame in mojo trenersko ekipo."