Malignaggi 'grozi' McGregorju: Ko spravim Lobova v komo, si na vrsti ti ...

Velike, skoraj nepremostljive težave medPaulijem Malignaggijem in Conorjem McGregorjemso se začele, ko je bil ameriški boksar 'sparing partner' razvpitemu Ircu v pripravi na zrežirani boksarski dvoboj proti Floydu Mayweatherju Jr.-ju.



McGregor je tedaj javno obelodanil video posnetke iz dvorane, iz katerih je jasno razvidna Irčeva prevlada, ki se zaključi s padcem Malignaggija na tla po enem od močnejših McGregorjevih udarcev. Američan je nemudoma hitel pojasnjevati, da to niso resnični posnetki, na kar so se začela medsebojna obtoževanja, ki pa navsezadnje Malignaggiju niso prinesla tako želenega dvoboja proti osovraženemu irskemu MMA borcu. Svojevrstna tolažba je prišla v obliki napovedi dvoboja proti odličnemu prijatelju Conorja McGregorja Artemu Lobovu, ki bo na sporedu 22. junija 2019 v okviru "Bare Knuckle Fighting Championship" promocije. "Tisto, kar bo najbolj razžiralo McGregorja, je dejstvo, da bom najprej v bolnico spravil njegovega prijatelja Lobova. To bo zame veliko zadovoljstvo, saj Conor ne bo mogel storiti ničesar. Ko njegovega sparing partnerja pošljem v komo, se bo McGregor želel boriti z menoj. Jasno, v kolikor ga je kaj v hlačah. Konec junija bo vse črno na belem," je v pogovoru za Youtube kanal novinarki Helen Yee ned drugim zaupal Mailgnaggi, ki se zaveda, da bi moral biti za dvoboj z Ircem najprej izpolnjen eden od glavnih predpogojev, in sicer veliko zanimanje boksarskih navdušencev.