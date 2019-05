V Tampi bodo 'pele' pesti: Malignaggi za predigro pljunil Lobova

V Tampi na Floridi bodo 22. junija zagotovo 'pele' pesti. In to dobesedno, saj se bosta v dvoboju večera v okviru Bare Knuckle Fighting Championshipa 6 na podlagi starih boksarskih pravil še iz 19. stoletja brez klasičnih rokavic pomerila nekdanji ameriški profesionalni boksar Paulie Malignaggi in razvpiti bolgarski borec Artem Lobov.



Mesec dni pred novim borilnim spektaklom je bila v New Yorku organizirana novinarska konferenca, ki je minila v napetem ozračju, polnim t. i. 'trash talka', in za piko na i še z Malignaggijevim pljunkom v Lobova. Velika trenja med omenjenima borcema so se začela zaradi prijateljstva z MMA-jevim zvezdnikom Conorjem McGregorjem, saj sta (bila) oba sparing partnerja kontroverznega Irca. "Ne kaži s prstom proti meni, ker te bom udaril," je nekajkrat med novinarsko konferenco, ko sta borca že nekaj časa stala, Malignaggi zažugal Lobovu. Slednji je zaradi tekmečevega pljunka (razumljivo) ponorel, a do hujšega fizičnega kontakta med razgretima 'petelinoma' ni prišlo. Da ni prišlo do večjega incidenta, je deloma 'kriv' tudi lastnik promocije dogodka BKFC 6 David Feldman, ki je borcema dal jasno vedeti, naj odvečno energijo raje varčujeta za 22. junij.