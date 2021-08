Ugas posvaril Pacquiaja: Ko bova stopila v ring, bo spoštovanje pozabljeno

Manny Pacquiao in Yordenis Ugas obljubljata spektakel.

Manny Pacquiao si bo skušal povrniti šampionski pas, ki ga je izgubil zaradi neaktivnosti, potem ko se po zadnji zmagi nad Keithom Thurmanom več kot dve leti ni pojavil v ringu. Pomeril se bo proti kubanskemu boksarju, ki je vskočil tik pred zdajci, saj je Errol Spence spopad s Filipincem odpovedal zaradi poškodbe.

Yordenis Ugas je imel za sedem let starejšega in bistveno slavnejšega tekmeca le dva tedna priprav, a Pacquaio se zaveda, da mu kljub temu ne bo lahko. "Nikoli ga nisem jemal zlahka. Ne želim biti preveč samozavesten. Želim si le poskrbeti, da bom zmagal in da bodo navijači zadovoljni," pred dvobojem napoveduje 42-letnik.