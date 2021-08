Pacquiao odločitev o upokojitvi prestavil na 'kdaj drugič'

"Srce si želi nadaljevati, ampak upoštevati moram tudi svoje telo," je na novinarski konferenci po porazu razlagal vidno izčrpani Filipinec. Pri ameriškem ESPN-u so zapisali, da je Manny Pacquiao izgledal neprepoznavno počasen, njegovi udarci niso bili dovolj močni, hitrega gibanja, zaradi katerega je postal legenda, pa ni bilo nikjer. Izpostavili so, da se boksar bliža 43. rojstnemu dnevu in da čas – naposled – premaga vsakogar.

Kljub temu priljubljeni Filipinec še ni želel delati zaključkov. "To je moj šport. To je moja strast, zaradi katere sem še vedno tu. V njej popolnoma uživam, a včasih moraš razmišljati tudi o tem, koliko časa bo telo še zdržalo," je nadaljeval Pacquiao, ki je odločitev o koncu karieri prestavil na "kdaj drugič".

Yordesnis Ugas je priložnost za boj z legendo tega športa dočakal šele pred dvema tednoma, ko je od spopada s Pacquiaom zaradi poškodbe odstopil Američan Errol Spence. Na stavnicah ni veljal za favorita, a je sedem let starejšega tekmeca v ringu povsem deklasiral za zasluženo zmago. "Ni se mi uspelo dovolj zgodaj prilagoditi na njegov slog boksanja. Žal mi je, da mi ni uspelo, a storil sem vse, kar sem lahko," je Filipinec takoj po sodniški odločitvi razlagal v ringu.