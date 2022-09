Marko Prodan postal svetovni veteranski prvak v judu

35-letni Prodan je tekmovanje začel s prepričljivo zmago proti Ukrajincu Pavlu Pavliukhu , ki ga je po minuti in pol borbe z davlenjem prisilil v predajo. Precej več dela je imel v drugi borbi s Švicarjem Dominicom Sigristom , ki pa se 36 sekund do konca borbe ni mogel izmaknit Prodanovi najljubši tehniki ko-uchi-makikomi. Še največji izziv za slovenskega borce je bil Michael Lerebourg , s katerim se je Prodan pomeril v četrtfinalu. A tudi Francoz ni našel odgovorov na njegove napade in po treh minutah in pol podaljška je prejel še tretjo kazen, ki je v judu tudi zadnja. V polfinalu je Prodanu nasproti stal predstavnik Azerbajdžana Samir Ismayilov , ki pa je s Slovencem na blazini zdržal le minuto, preden je ta znova uporabil svojo najljubšo tehniko in ga vrgel za ippon.

V velikem finalu se je Prodan, ki je prvič tekmoval na svetovnem veteranskem prvenstvu, pomeril z Gruzijcem Davidom Udzilaurijem, ki je pred finalom suvereno opravil z vsemi nasprotniki. Gruzijec je že ob prvem kontaktu pokazal moč in Slovenca prisil v izmikanje borbi, zaradi česar je naš borec dobil kazen. Nato pa je pobudo prevzel Prodan, ki je bil precej bolj aktiven in posledično je najprej eno nato pa še drugo kazen prejel tudi Udzilauri. Gruzijec je na vsak način iskal tesen kontakt, ki pa mu ga Prodan ni dovolil, a je posledično 11 sekund pred koncem prejel še drugo kazen in borca sta bila znova izenačena. Prodan pa se ni želel še enkrat podati v podaljšek in je takoj po prejeti drugi kazni še enkrat poskusil s svojo najljubšo tehniko. Gruzijca je tokrat ujel na napačni nogi in ga vrgel za waza-ari, nato pa še prijel v končni prijem, a je tudi kot kaže nekoliko poškodovani nasprotnik potapkal in Marko se je lahko razveselil naslova svetovnega prvaka.

"Rezultata sem zelo vesel, saj je bilo do osvojitve naslova potrebno premagati pet kvalitetnih tekmovalcev, ki so vsi bili zelo neugodni in so imeli vsak svoj specifičen slog borbe. Vsekakor je medalja potrditev, da je judo moj način življenja, saj ohranjati športno formo in trenirati predstavlja poseben izziv. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so mi stali ob strani in glasno navijali na tekmovanju. Medaljo in rezultat posvečam tudi vsem mladim borcem in borkam mojega kluba - Judo kluba Šiška, s katerimi skupaj garamo na tatamijih, nam je po tekmi zaupal novopečeni svetovni prvak.