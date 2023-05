Maruša Štangar zlata na Grand Prixu v Linzu

25-letna slovenska judoistka Maruša Štangar je pokorila na judoističnem Grand Prixu v Linzu pokorila vso konkurenco in osvojila zlato medaljo. Ljubljančanka je do končne zmage prišla s petimi zmaganimi borbami, v velikem finalu pa je kljub odsotnosti kaznovane trenerke in hitremu zaostanku, uprizorila preobrat in premagala Španko Lauro Martinez Abelendo.

Maruši Štangar je v prvem krogu izločilnih dvobojev v Linzi premagala Azerbajdžanko Leylo Aliyev, v drugem krogu se je pomerila s Portugalko Raquel Brito in si v podaljšku priborila zmago v parterju s končnim prijemom. Četrtfinalni dvoboj je bil po Marušinih besedah najtežji, saj jo je pričakala 11. tekmovalka s svetovne lestvice, Italijanka Francesca Milani, ki je bila v zadnjih treh medsebojnih obračunih uspešnejša od Ljubljančanke: "Najtežja mi je bila borba z Italijanko Francesco Milani, ker je zelo močna in neugodna," je po tekmi priznala judoistka Olimpije, ki ji je po izenačenem rednem delu v podaljšku uspel met, ki je zadostoval za wazari in polfinale najlažje ženske kategorije.

icon-expand Maruša Štangar FOTO: IJF - Tamara Kulumbegashvili

Tam ji je nasproti stala bronasta z Grand Slama v Tel Avivu Natasha Ferreira. Tudi proti Brazilki je morala Maruša v podaljšek, kjer pa je tako kot v drugem krogu slavila s končnim prijemom. Ob tem je mlajša izmed sester Štangar ostala brez trenerke Olge Štirbe, ki je morala zaradi preglasnega dajanja napotkov, zapustiti trenerski stol. "Vmesni komentarji Olge ob blazini mi res velikokrat zelo koristijo, a zanesti se moram tudi na svoje občutke in sama sprejeti odločitve. Tako da današnja odsotnost Olge ob blazini v finalu je bila nekaj, kar drugače nisem vajena, sem pa se dobro zanesla na svoje občutke in se držala dogovorjene taktike," je oteževalno okoliščino opisala Slovenka.

icon-expand Maruša Štangar in Laura Martinez Abelenda FOTO: IJF - Tamara Kulumbegashvili

A to Maruše v boju za zlato medaljo ni spravilo iz tira, kot je ni spravilo tudi to, da je španska nasprotnica Laura Martinez Abelenda, hitro povedla z wazarijem. 25-letna slovenska borka je namreč vnovčila bogato znanje borbe v parterju in Španko v zadnji minuti rednega dela prijela v končni prijem in jo zadržala dvajset sekund, kar zadostuje za ippon. "Taktika se po wazariju Španke niti ni spremenila, ostala sem skoncentrirana na svoje, kot sva se z Olgo pogovarjali pred borbo. Bilo je še dovolj časa, da bi bilo prezgodaj spreminjati taktiko. Po svetovnem prvenstvu v Dohi sem trenirala le v Tivoliju v svojem klubu Olimpiji, po programu, ki ga je sestavila Olga. Veliko je bilo situacijskih borb. Taktiko za finale sva z Olgo dobro zastavili pred borbo in morala sem samo potrpežljivo držati koncentracijo in kljub zaostanku wazarija zaupati svoji liniji," je izjemno finalno predstavo pokomentirala Maruša.

icon-expand Maruša Štangar FOTO: IJF - Tamara Kulumbegashvili

25-letnica je tako z izjemnimi predstavami osvojila svojo osmo medaljo na tekmovanjih Mednarodnje judo zveze (IJF) in drugo zlatega leska, najboljša je bila že marca 2018 na Grand Prixu v Tbilisiju. "Vsake medalje sem vesela in vsaka veliko pomeni, ampak zlata medalja je res nekaj posebnega, saj končaš neporažen in na podelitvi zaigra Zdravljica. Zdaj me čakata še dve tekmovanji Grand Prix Dushanbe in Grand Slam Qazaqstan Barysy. Za tem pa nekaj dni oddiha in nato se začnejo priprave na Masters, ki bo avgusta v Budimpešti," je uspeh še pokomentirala in načrte za prihodnost razkrila Maruša.

icon-expand Maruša Štangar FOTO: IJF - Tamara Kulumbegashvili

V kategoriji do 57 kilogramov je Kaja Kajzer po zmagi v prvem krogu, morala v drugem priznati premoč kasnejši zmagovalki njene kategorije Pleuni Cornelisse. David Štarkel, ki nastopa v kategoriji do 60 kiloramov, pa je moral že v prvem krogu priznati premoč domačinu Vacheju Adamyanu. V Linzu sicer nastopa 11 slovenskih tekmovalcev. Že v petek bomo na tatamijih spremljali svetovno podprvakinjo v kategoriji do 63 kilogramov Andrejo Leški, Anko Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov, Martina Hojaka v kategoriji do 73 kilogramov in Juša Meciloška v kategoriji do 81 kilogramov.