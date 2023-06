Maruša Štangar osvojila še drugi zaporedni Grand Prix

Maruša Štangar je borbe v glavnem mestu Tadžikistana otvorila s hitro zmago proti Ka Lee Wong iz Hong Konga. V drugem krogu jo je pričakala Maria Celia Laborde , ki se je bila tako kot Wongova v prvi borbi, po vzbodu prisiljena predati. V polfinalu je Maruši nasproti stala Leyla Aliyeva . Slovenka je Azerbajdžanko pol minute pred koncem borbe prijela v končni prijem in ga držala 20 sekund, kar je pri judu dovolj za ippon in posledično zmago v borbi.

25-letna judoistka ljubljanske Olimpije se je tako že drugi zaporedni teden uvrstila v finale Grand Prixa in v Dušanbeju nato ponovila uspeh iz Linza. V velikem finalu je mlajša izmed sester Štangar še četrtič na tekmi pokazala izjemno znanje parternih tehnik in Rusinjo Sabino Giliazovo v dobrih dveh minutah borbe premagala s končnim prijemom.

"Občutki so super, najslajši so pa tisti zmagovalni trenutki na tatamiju. Zavedam se, da sem ogromno dosegla v teh dveh tednih, kar mi daje veliko samozavesti in je potrditev, da delamo dobro. Trenerka Olga je očitno zelo dobro načrtovala in prilagajala program treningov v Judo klubu Olimpiji, priprav in tekmovanj, tako da sem po težavah s poškodbami sedaj nazaj v taki formi. V tednu med tekmama pa sem večinoma potovala in reševala težave s trebušno virozo, ki smo jo dobile ob prihodu v Tadžikistan. Na srečo je pri meni minila dan pred tehtanjem," je uvodne misli po zmagi na drugem zaporednem Grand Prixu strnila Maruša.