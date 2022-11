Maruša Štangar v Bakuju do bronaste medalje in pomembnih točk

Judoistka Maruša Štangar je kot prva izmed štirih slovenskih predstavnikov stopila na blazine v Bakuju in si s tremi zmagami in enim porazom priborila bronasto medaljo ter pomembne kvalifikacijske točke v lovu na olimpijske igre, ki bodo na sporedu čez dve leti v Parizu. 24-letna Ljubljančanka, ki tekmuje v kategoriji do 48 kilogramov, je osvojila svojo tretjo medaljo na grand slamih.

Maruša Štangar je ob tretjem mestu osvojila še kako pomembnih 500 točk, ki jo približajo njenim drugim olimpijskim igram v karieri. Ljubljančanka je na uvodnem tekmovalnem dnevu premagal kar tri tekmovalke in klonila le v polfinalu. V prvem krogu je bila po kaznih boljša od domačinke Ramile Aliyeve, v drugem je s končnim prijemom premagal Portugalko Catarino Costo, v četrtfinalu pa je z ipponom ugnala Španko Lauro Martinez Abelendo. V polfinalu je bila nato od Ljubljančanke boljša Italijanka Francesca Milani, ki ji je uspelo našo predstavnico dvakrat vreči za waza-ari. Štangarjeva se je tako v borbi za tretje mesto pomerila s še drugo Španko Mireio Lapuerto Comas in tako kot prvo Španko, tudi njo premagala z ipponom. icon-expand Maruša Štangar FOTO: IJF - Gabriela Sabau Poleg Štangarjeve bodo ta konec tedna v Bakuju nastopili še Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov, Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg še Metka Lobnik in edini slovenski moški predstavnik Enej Marinič v kategoriji nad 100 kilogramov.