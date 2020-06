Masvidal kritičen do UFC-ja: Kako potekajo pogajanja? Vzemi ali pusti

Za Jorgejem Masvidalom je izjemno uspešno lansko leto, v katerem je nanizal tri zelo pomembne zmage na poti do načrtovanega dvoboja za naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji, ki je trenutno v posesti Kamaruja Usmana.



Toda tudi tako prepričljivi predstavi kot ju je Masvidal prikazal v obračunih z Benom Askrenomin Natom Diazom, nista bili dovolj dobri (beri: zveneči, op. p.) za vodstvo organizacije, ki 35-letnemu veteranu ni prižgalo zelene luči za omenjeno borbo z možnostjo osvojitve šampionskega pasu. Z vstopom v letošnje koledarsko leto so se začele težave le še kopičiti, kar je Masvidala napeljalo na razmišljanje o prekinitvi pogodbe. "Če nisem dovolj dober, me pustite," je pred nekaj dnevi UFC-ju in njegovemu predsedniku Dani Whitu zažugal razočarani borec, ki se je z objavami prek svojega Twitter profila odločil širši javnosti pojasniti, kako pravzaprav potekajo pogajanja z vodstvom organizacije o izboljšanju finančnih pogojev. "Zakaj mislite, da obstajajo resne težave z vsemi najbolj izpostavljenimi borci? Conorjem McGregorjem, Jonom Jonesom ali Henryjem Cejudom? Primorani smo sprejeti, kar nam ponujajo, ali pa se predčasno upokojiti. Želim se boriti in to je največja borba naših življenj," je uvodoma zapisal Masvidal, ki tudi v nadaljevanju ni skrival razočaranja nad nekaterimi posamezniki: "Pogajanja so enosmerna: 'Vzemi ali pusti'. Če izgubim borbo, me lahko predčasno odpustijo in ne izplačajo preostanek pogodbenih obveznosti ... Če pa zmagam, v nasprotju z vsako logiko nimam pravice do pogajanj za boljšo pogodbo. Skratka, če želim biti plačan, moram sprejeti njihove pogoje. Oni (UFC, op. p.) samo dodajajo novo število borb v pogodbo z namenom, da bi vas čim dlje zadržali pri sebi."