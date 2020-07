'Masvidal pred misijo (ne)mogoče, 'ura resnice' za Hollowaya in Alda'

Pred zelo zanimivimi borbami smo se pogovarjali s slovenskimi borci MMA Bojanom Kosednarjem , Markom Drmonjičem in Urošom Jurišičem ter komentatorjema borb na VOYO Mirkom Vorkapićem in Tadejem Vidrihom . Preberite, kakšne spopade pričakujejo na otoku Yas in kdo bo po njihovem mnenju oktagon zapustil s šampionskim pasom.

V predzadnji borbi večera bomo videli povratni obračun Alexandra Volkanovskega (21 zmag, 1 poraz) in Maxa Hollowaya (21 zmag, 5 porazov. Volkanovski je lani decembra dobil prvi obračun in s trona izrninil do takrat nespornega vladarja peresnolahke kategorije Hollowayja. Havajčan bo zdaj dobil priložnost za maščevanje, robustni Avstralec pa je odločen, da z drugo zmago potrdi, da je najboljši borec v kategoriji do 66 kg. Za šampionski pas v bantamski kategoriji, ki je od upokojitve Henryja Cejuda brez lastnika, se bosta udarila Jose Aldo (28 zmag, 6 porazov) in Petr Jan (14 zmag, 1 poraz). Izkušeni Brazilec je sicer izgubil zadnji dve borbi, a bi se kljub temu moral za naslov prvaka udariti s Cejudom, a je dvoboj zaradi poškodbe odpovedal. Zdaj bo svojo priložnost dobil proti Janu, ki pa želi svoj pohod v UFC kronati še s šampionskim pasom.

Prvi od štirih zaporednih borilnih večerov na otoku Yas v Abu Dhabiju nam prinaša kar tri borbe za šampionski pas. Za piko na i otvoritve Fight Islanda, oziroma 'borilnega otoka' bosta poskrbela z obračunom za naslov prvaka v srednji kategoriji Kamaru Usman (16 zmag, 1 poraz) in izzivalec Jorge Masvidal (35 zmag, 13 porazov). Šampion Usman bi se prvotno moral pomeriti s prvim na lestvici izzivalcev Gilbertom Burnsom , a je bil Brazilec pozitiven na covid testu in je bil primoran borbo odpovedati. Vskočil je lastnik pasu za 'najbolj zlobnega pesjana' (BMF) na svetu Masvidal, ki je imel borbo proti Usmanu 'obljubljeno', vse odkar je premagal Natea Diaza .

Kamaru Usman proti Jorgeju Masvidalu

Uroš: Zdi se mi, da je Usman na to borbo bolj pripravljen, saj je, kljub temu da je bil prvotni nasprotnik drugacen, Usman opravil celotni trening kamp, medtem ko je Masvidal vskočil kot zamenjava šest dni pred samo borbo. Usman se mi zdi boljši predvsem zaradi rokoborbe in fizične pripravljenosti. Je pa res, da je Masvidal močnejši 'udarjač' ter za moje pojme bolj krvoločen, saj je veteran uličnih borb. Dejstvo je tudi, da ne smemo podcenjevati Masvidalove rokoborbe, ker je, po mojem mnenju, ena boljših. Imel sem namreč priložnost sparirati z njim v ATT-ju in res je vrhunski rokoborec. Mislim, da bo vseeno zmagal Usman zaradi tehnične podkovanosti, razen, če bi Masvidalu uspel nokavt v prvih dveh rundah. Za to borbo ne morem izbrati favorita, vseeno mi je, kdo bo zmagal, si pa jo bom ogledal z največjim veseljem, ker mislim, da bo vrhunska.

Napoved: Usman po sodniški odločitvi.



Marko:Kaj naj rečem druga kot: MMA bogovi so nas uslišali, haha. Kamaru je zelo čvrst borec, ki je poleg svoje odlične rokoborbe dodal še zelo dober 'standup' pod okriljem nizozemskega 'striking' trenerja Henrija Hoofta. Za to borbo se je pripravljal z Justinom Gaethejem (ker je bila v planu borba zGilbertom Burnsom, ki je v istem klubu kot Usman). No, zdaj ima pred seboj precej drugačnega borca, Masvidala, ki je zelo nepredvidljiv v svojih napadih in lahko konča borbo kadarkoli in kjerkoli (kajti je zelo dober tako v parterju in kot v borbi v stoje), ko začuti, da začneš psihično padati. Za Masvidala je to položaj, v katerem nima kaj izgubiti. Mislim, da gre Masvidal lahko zelo sproščeno v borbo in da bomo videli prekinitev v tej borbi. Na eni ali drugi strani.

Napoved: Masvidal z nokavtom v 2. rundi.



Bojan:Resnično nemogoče je napovedati zmagovalca in tako bi morala izgledati vsaka borba za naslov prvaka. Verjamem, da je rokoborba ključen segment v MMA borbi, proti kateremu se je izredno težko boriti, v kolikor je tvoja strategija izključno borba v stoječem ali parternem položaju in tu je v izraziti prednosti prvak Usman. A že nekaj časa se več ne bori samo kot rokoborec. Po mojem mnenju bi prav to v tej borbi moral biti, a koraka nazaj v razvoju borca ni. Predvidevam, da se bo večji del borba odvijala na nogah, tam pa je Masvidal po mojem mnenju za kar nekaj raven boljši. Resnično se trudi zaključiti nasprotnika, medtem ko Usmanov slog borbe nabira točkovno prednost. Pričakujem, da bo Usman dobival borbo do trenutka, ko ga bo Masvidal zaključil.

Napoved: Masvidal s tehničnim nokavtom v 3. rundi.