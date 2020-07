Masvidal priznal: Usman je bil boljši, a zdaj vem, kako ga premagati

Jorge Masvidalje na UFC 251 vskočil le šest dni pred dvobojem proti prvaku velterske kategorije Kamaruju Usmanu, a kljub temu za poraz ni želel iskati izgovorov. "Danes je bil preprosto boljši. V nekaterih segmentih borbe se mu nisem dovolj posvetil, v spet drugih pa imam občutek, da bi lahko z boljšimi pripravami dosegel več," je na novinarski konferenci po borbi na otoku Yas v Abu Dabiju dejal Masvidal.

Izkušeni 35-letnik je dodal, da se je iz poraza veliko naučil, kar bi mu lahko v prihodnje prišlo še kako prav:"Napravil sem veliko napak. Skušal sem se boriti v valovih, ker sem vedel, da nisem optimalno pripravljen. On pa je te valove izbral bolje kot jaz. Takoj, ko sem malo popustil, je udaril in me uspel popeljati "nazaj v njegov svet". Ne želim zmanjševati njegove zmage, bila je popolnoma zaslužena, a danes sem spoznal, kako ga lahko v prihodnje premagam, česar si še kako želim."