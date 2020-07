Masvidalu pomembnejši naslov od milijonov: Ne želim McGregorja, dajte mi 'revanš' z Usmanom

To je bil še eden v nizu UFC obračunov, ki se ga bodo ljubitelji tega športa zagotovo spominjali še dolgo časa. Kamaru Usman je v 25 minutah borbe prikazal več od Jorgeja Masvidala, ki je prepričan, da je za poraz kriva predvsem ena stvar.



"Nihče razen mene si ni upal pristati na dvoboj z Usmanom, saj so vedeli, da je šest dni odločno premalo za ustrezno pripravo na borbo za naslov prvaka. Če mi ponudijo vse milijone tega sveta, si raje želim povratnega obračuna z Usmanom, saj sem prepričan, da ga lahko premagam," zagotavlja Masvidal, ki ga v tem trenutku ne zanima Whitova kombinacija s Conorjem McGregorjem in njim v glavnih vlogah. "Ali mi lahko ponudijo večja imena in več denarja? Zagotovo, to je dejstvo, a mene v tem trenutku zanima nekaj povsem drugega. Torej, če bi lahko sam izbiral svojega naslednjega nasprotnika, bi to bil Kamaru Usman. On je moj prvi izbor," je odločen odlični borec, ki se zaveda, da bi mu morebitna borba proti razvpitemu Ircu prinesla pravo bogastvo.