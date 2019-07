Matias po smrti Dadasheva povsem iz sebe: Leti visoko, veliki bojevnik

V njej je nekajkrat poudaril, da še zdaj ne more verjeti, da Maxima Dadasheva ni več med nami ter da se obenem odreka honorarju za zadnjo zmago proti tragično preminulemu ruskemu borcu.



"Ne želim tega honorarja. Nihče ni pripravljen umreti, medtem ko se pripravlja za izpolnitev svojih otroških sanj in ciljev. Mi, boksarji, vstopamo v ring z mislijo na svoje najbližje brez spoznanja, kako hitro se lahko stvari zapletejo in kako težko je med samo borbo opraviti vse v skladu z lastnimi pričakovanji in željami," je za ameriški NBC 4 uvodoma dejal nesrečni Subriel Matias, ki je v dneh po dvoboju nenehno spremljal novosti o zdravstvenem stanju rivala, ki je minuli torek dokončno podlegel hudim poškodbam.