Kajzerjeva že osredotočena na OI, Leškijeva vesela medalje, kot bi bila zlata

Tako Kaja Kajzer kot Andreja Leški s preteklimi uspehi že krasita steno slavnih v bežigrajskem klubu, z novima osvojenima medaljama pa sta tokrat poskrbeli tudi za uspešen uvod velikih tekmovanj v olimpijski sezoni.

V klubu so ju skupaj s trenerjem Luko Kuraltom pozdravili tako vodstvo kluba kot judoisti različnih starostnih kategorij.

Kajzerjeva in Leškijeva sta ob tem podoživeli uspehe v Zagrebu. "Na prvenstvo sem šla predvsem brez pričakovanj in sproščeno, saj mi to tekmovanje ni bilo glavni cilj letošnjega leta, to bodo olimpijske igre," je dejala 24-letna Kajzerjeva.

Glavni cilj Ljubljančanke je bil na tekmi prikazati napredek s treningov, zato je še toliko bolj zadovoljna z osvojenim srebrom v kategoriji do 57 kg.