Max Holloway: Yair Rodriguez je popolna žrtev

Nekaj mesecev po tem, ko je naslov v peresni kategoriji tekmovanja UFC ubranil Alexander Volkanovski, se bosta v soboto, 13. 11., v borilnemu spektaklu s prenosom na VOYO, ki se začne ob 22.00, pomerila njegova glavna konkurenta, Yair Rodriguez in Max Holloway. Slednji je na stavnicah veliki favorit, Rodriguez pa napoveduje, da bo Hollowaya premagal že pred iztekom pete runde.

UFC FN: Holloway vs. Rodriguez

Max Holloway je trenutno borec z največ zaporednimi borbami, na katerih ni doživel t. i. "knock downa" (24 borb). Lastnik prejšnjega tovrstnega rekorda je bil B. J. Penn, čigar serijo je prekinil ravno Hollowayev sobotni nasprotnik, Yair Rodriguez. Glavna borba večera bo, po napovedih obeh borcev sodeč, zelo zanimiva.

Boriti bi se morala že poleti Po prvotnih načrtih bi morali že julija letos izvedeti, kateri od omenjenih borcev je močnejši, a Hollowayeva poškodba je poskrbela za prestavitev težko pričakovanega spopada. Havajec je nekdanji prvak UFC in letošnjo sezono je pred poškodbo začel odlično, saj je brez težav premagal Calvina Kattarja. S trenutnim prvakom, Alexandrom Volkovskim, se je boril že dvakrat in obe borbi izgubil. Njegova želja bo v soboto še močnejša ravno zato, ker bi si z zmago po vsej verjetnosti priboril še eno priložnost, da poskusi Avstralcu ukrasti trenutni naslov.

Holloway je v konkurenci MMA v svoji karieri dobil 22 borb, šest jih je izgubil. V konkurenci UFC je zmagal na 18 borbah, izgubil jih je prav tako šest. Slovi predvsem kot odličen boksar z neverjetno hitrimi in natančnimi udarci. Nihče v zgodovini peresne kategorije v tekmovanju UFC ni zmagal večkrat kot on (17). Poskrbel je tudi za največ nokavtov v zgodovini omenjene kategorije (8). Že 2805 Hollowayevih udarcev je uspešno zadelo nasprotnika, največ v zgodovini tekmovanja v kateri koli kategoriji.

'Zaradi njega sem moral imeti tri trening kampe' Holloway se na borbo z Rodriguezom pripravlja že dolgo časa. Po njegovem mnenju predolgo, saj "Yairja spoštujem, ampak v soboto bo on stal pred menoj. Zaradi njega sem moral sodelovati na treh t. i. trening kampih. Na kampu (pred prvo borbo, op. a.) sem se poškodoval. Po tej poškodbi so bili moji trenerji v skrbeh in odločili smo se, da bom sodeloval še na mini trening kampu. Ker sem tega prestal, smo se odločili še za tretji, resnejši trening kamp. Nekdo bo moral plačati za to in očitno bom imel v soboto pred seboj popolno žrtev."

Prva borba po dveh letih V zadnjih štirih letih in pol, od poraza proti Frankieju Edgarju na UFC 211, se je Rodriguez boril zgolj trikrat. Kljub temu je 180 centimetrov visoki Mehičan zelo dinamičen in eksploziven borec z veliko potenciala. Pred borbo je 29-letnik kljub favoriziranemu statusu svojega nasprotnika zelo samozavesten. "Borbo bom moral zaključiti jaz. Ne predstavljam si, da bi lahko trajala do konca. Zaključiti jo bom moral prej," je svoje predvidevanje o trajanju borbe z novinarji delil Rodriguez. Čeprav borba ne bo odločala o novem prvaku v peresni kategorijam bosta oba borca zelo motivirana, saj bi jima zmaga najverjetneje omogočila borbo za naslov proti trenutnemu prvaku Volkovskemu.

Preostale borbe V težki kategoriji se bosta spopadla Ben Rothwell in Marcos Rogerio de Lima. 36-letni Brazilec Lima bo poskušal prvič v svoji karieri v UFC zmagati na dveh borbah zapored. 40-letni Američan Rothwell pa bo poskušal doseči svojo jubilejno, 40. zmago v mešanih borilnih veščinah.

V ženski peresni kategoriji se bosta spopadli Kanadčanka Felicia Spencer in Američanka Leah Letson. Spencerjeva je na začetku leta izgubila borbo za naslov prvakinje v peresni kategoriji proti Amandi Nunes (UFC 250) in bo poskušala po dveh zaporednih porazih (izgubila je tudi proti Normi Dumont) dobiti šele svoj tretjo borbo v konkurenci UFC. V velterski kategoriji se bosta pomerila Miguel Baeza in Khaos Williams. Baeza se bo poskušal pobrati po svojem prvem profesionalnem porazu, ki ga je doživel proti Santiagu Ponzinibbiu. Williams je na sceno UFC vstopil zelo uspešno, saj je prvi borbi proti Alexu Moronu in Abdulu Razaku Alhasanu zaključil z nokavtoma. Obe borbi sta skupno trajali pičlih 57 sekund.

