Mayweather: Habib, borila se bova! Z McGregorjem pa si dobil le moje ostanke ...

Medtem, ko sta se v Las Vegasu borila Habib Nurmagomedovin Conor McGregor, je Floyd Mayweatherjr. užival v turistični ponudbi Združenih arabskih emiratov. Upokojeni ameriški boksar je med popotovanjem po svetu, ki ga je v zadnjih dneh poneslo od Dubaja do Santorinija, Aten in Amsterdama, lahko prebiral številne zgodbe o besedah zmagovalca omenjenega obračuna lahke kategorije UFC, Rusa Nurmagomedova, ki je Američana izzval na spopad.

Po tem, ko sta si izmenjala več pozitivnih sporočil prek družbenih medijev, je Mayweather jr. zdaj za TMZ Sports še bolj glasno potrdil, da je pripravljen na dagestanskega orla.

'Jaz sem sam svoj šef'

"Borila se bova. Jaz sem sam svoj šef. Ne morem reči, kaj se dogaja na Habibovi strani, toda na moji strani lahko zagotovimo, da bomo poskušali to uresničiti,"je za TMZpovedal Mayweather jr.

Nurmagomedov, ki naj bi zavrnil več kot 13 milijonov evrov "težko" ponudbo za ponoven spopad z McGregorjem, je Američana izzval takoj po zmagi na UFC 229, ki so ga zaznamovali tudi hudi incidenti po koncu borbe. Rus je Mayweatherja mlajšega izzval z besedami, da McGregorja ni uspel "položiti", odmeven boksarski obračun Irca in Američana je lani v Las Vegasu namreč trajal deset rund. Na vprašanje, če bo njuna borba potekala po boksarskih pravilih ali pravilih mešanih borilnih veščin, je bil Mayweather jr. povsem jasen.

Z McGregorjem pobral zgolj ostanke

"Kdo je prva violina? On me je izzval, zato moraš priti v moj svet,"je nadaljeval jezični Američan in dodal, da pričakuje devetmestni znesek. "Videl sem, da je v intervjuju dejal, da je udaril Conorja McGregorja, da je zrušil Conorja McGregorja. Rekel je, da ga jaz nisem. V redu, Habib. Dobil si moje ostanke. Jupi."

Mayweatherju mlajšemu so sicer napovedovali ponoven obračun z Mannyjem Pacquiaom, ki ga je v "Borbi stoletja" maja 2015 premagal šele po sodniški odločitvi. Temu je bil na videz naklonjen tudi Američan, medtem ko se je omenjala tudi možnost njegove revanše z McGregorjem. Država Nevada je sicer prek svoje državne atletske komisije sicer suspendirala tako Nurmagomedova kot McGregorja, o dodatnih kaznih pa bodo odločali 24. oktobra.