Mayweather odgovoril Habibu: Naj bo Las Vegas spet velik

Floyd Mayweather je vsaj posredno odgovoril na izzivHabiba Nurmagomedova. Ta je Američana pozval na obračun, saj pravi, da je kralj džungle lahko samo eden. Prepričan je, da je trenutni vladar on, zato je Mayweatherja samozavestno pozval na obračun. Ob temu ni navedel, kje in po kakšnih pravilih, a ker je omenil tudi obračun med McGregorjem in Mayweatherjem, gre sklepati, da bo znova šlo za obračun v boksarskem ringu.