Mayweather samozavesten pred borbo z mladim Japoncem: Tri runde zmorem tudi v spanju

Še nekaj mesecev nazaj so bili vsi prepričani, da se bo Floyd Mayweathermlajši vrnil v boksarski ring in se vnovič pomeril z dolgoletnim rivalom, Filipincem Mannyjem Pacquiaom, a je ta borba kmalu 'padla v vodo'. Nato so se začele pojavljati govorice, da bi se lahko pomeril s prvakom organizacije UFC, Habibom Nurmagomedovom, a tudi tukaj ni prišlo do dogovora in vse bolj je postajalo jasno, da se Floyd nima namena vrniti v ring, kjer je kraljeval skoraj dve desetletji in v tem času dobil vseh 50 profesionalnih borb. Nenazadnje je tudi sam to potrdil po zmagi nad kontroverznim Conorjem McGregorjem, ki ga je premagal v eni najbolj dobičkonosnih boksarskih borb vseh časov. A ne glede na ves denar, ki ga je v svoji bogati karieri zaslužil, se 'Money', kot je njegov vzdevek, ni uspel upreti še eni priložnosti za lahek zaslužek. Tako je privolil, da se bo na zadnji dan letošnjega leta v Tokiu pomeril z 21 let mlajšim Tenšinom Nasukavo. Borba sicer ne bo štela nič, saj bo zgolj ekshibicijske narave, a Floyd je rojen zmagovalec in tudi tokrat si želi zgolj in samo nove zmage.

"Prepričan sem, da je to borbo vzel zelo resno. Zagotovo pridno trenira v telovadnici," je s spoštovanjem govoril o mladem Japoncu, ki se sicer bori po pravilih MMA in K-1 in v obeh borilnih veščinah ne pozna poraza. "Zame je to zgolj še en dan. Sploh ne potrebujem pravega treninga za te tri runde. Če sem iskren, lahko tri runde opravim tudi med spanjem. Res se ne obremenjujem s tem," je nato samozavestno o sebi še dodal nepremagani boksarski superzvezdnik. "Bomo videli, kaj je mladi mož zmožen pokazati v ringu. Se pa ne obremenjujem s tem, da bi me lahko nokavtiral ali spravil na tla. Če se bo zgodilo, se pač bo. Midva bova v ringu zato, da zabava ljudi in to tudi oba potrebujeva. Nisva pomembna midva, ampak občinstvo,"je nato še dodal Mayweather, ki mu mnogi očitajo, da bi se moral vseeno pomeriti s kakšnim uveljavljenim boksarskim imenom, kot so Gennady Golovkin, Amir Khan ali pa Canelo Alvarez. A več kot očitno je pri odločitvi odtehtal denar. Borca se bosta namreč pomerila pred izbrano družbo japonskih bogatašev.