Mayweather se vrača v profesionalni boks

Floyd Mayweather se je od boksa poslovil leta 2017, v 50 dvobojih ni nikoli izgubil, čeprav je od takrat nastopil tudi na več ekshibicijskih dvobojih.

"Še vedno imam vse, kar je treba, da dosežem še več rekordov v boksu," je Mayweather dejal v izjavi za CSI Sports in platformo FIGHT SPORTS.

Podrobnosti bodo znane "v prihodnjih tednih", je zapisano v izjavi za javnost.

Američan z vzdevkom Money oziroma denar je bil znan po svoji hitrosti in boksarski spretnosti, zlasti po svojih spektakularnih sposobnostih izogibanja.