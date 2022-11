Mbappe francoskega MMA-ja gre po drugi KSW-jev šampionski pas

Salahdine Parnasse, ki ga je pred dvema letoma francoski časnik L'Equipe označil za 'Mbappeja francoskih mešanih borilnih veščin', se v KSW-jevo kletko podaja še po drugi šampionski pas. Po tem, ko je francoski borec lani v povratnem obračunu ugnal Daniela Torresa, se mu maščeval za edini poraz v profesionalni karieri in znova sedel na prestol peresne kategorije, se 24-letnik sedaj podaja kategorijo višje. Parnasse bi se moral po prvotnem načrtu v borbi prvakov pomeriti z nespornim prvakom KSW-jeve lahke kategorije Marianom Ziolkowskim, a se je ta poškodoval, zato je namesto njega vskočil rojak Sebastian Rajewski. Ker je s tem Parnasse tudi izgubil možnost postati nesporni prvak kar dveh kategorij, pa je KSW ponudila, da se z Rajewskim pomerita za naslov začasnega prvaka. To pomeni, da bo zmagovalec njune borbe poleg pasu prejel pravico, da se naslednji bori z že omenjenim Ziolkowskim, takoj ko bo ta saniral poškodbo, ki mu je tokrat preprečila nastop. Rajewski se je junija letos sicer že pomeril z Ziolkowskim, in čeprav je s prvakom zdržal vseh pet rund, šampionski pas po soglasni sodniški odločitvi ni zamenjal lastnika.